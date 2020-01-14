除夕至初三基隆全市路邊停車格免費 還有33項便民措施

下周就要過年了，基隆市政府在今年農曆春節期間，提供33項便民措施，年貨公車自1月22至1月24日上路，除夕至初三，全市路邊停車格春節期間暫停收費，23日、28日、29日，考量維持觀光景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，調整為部分收費。

綜合發展處長黃駿逸今天在市務會議會後記者會中表示，為便利市民年節前採買年貨，年貨公車自1月22至1月24日，每日早上8點起至中午12點止，每個整點從公車總站發車。

行駛路線由公車總站→二信循環站→孝二路→成功陸橋→成功市場→安樂路→果菜市場→安樂路→成功市場→仁五路仁愛市場→愛三路→二信循環站→公車總站。

路邊停車收費部分，春節期間從1月24日（除夕）至1月27日（初三），共計4日，全市路邊停車格春節期間暫停收費；此外，23日（彈性放假）、28日（初四）、29日（初五），考量維持本市觀光景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，調整為部分收費。

至於，在垃圾收運，1月24日除夕當天，自下午一時起全市巡迴清運垃圾，下午六時後，除定點垃圾車外全面停止收運垃圾，夜間六時至十一時全市17處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾及資源回收物。

1月25、26及27日 （農曆初一到初三），全市停止收運垃圾；28日（初四）恢復正常收運垃圾、資源及廚餘回收工作，當天下午一時起，加收一班垃圾車，請市民配合相關收運措施，共維美好市容。

在各場館閉館方面，市立游泳池、市立體育場、田徑場及暖暖運動公園內場跑道及看台、棒球場、網球場，於23日至29日春節期間暫停開放，請民眾多加留意。廣受市民及遊客最愛逛的愛四路夜市，則是從1月18日凌晨零時起到2月2日24時止，全天營業共計16天，方便民眾消費購物，也歡迎國人到基隆玩。