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影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

年近60歲的廖姓單親媽媽，照顧家中極重度身障兒育任30多年，肩頭重擔，壓得她沒有一天能睡好覺。

「我的人生沒有夢，只有他。」廖媽媽這麼說。她對兒子不離不棄，苦了一輩子，小孩已經39歲了，快邁向中年了，但廖媽媽對他還是像小孩子般，為他小心剔除魚刺、餵飯。

廖媽媽家境困難，既要工作養家，又要照顧育任，真的沒辦法，伊甸基金會宜蘭教養院協助下，轉介育任到院照顧，農曆年前，廖媽媽想兒子了，教養院今天特別用專車，載著育任回家，跟廖媽媽提前圍爐。

廖媽媽看到兒子，紅了眼眶，抱著兒子，哽咽說：「你很乖，將來即使你50歲了，即使很老了，在我眼裡，你永遠是個那個小孩。」

廖媽媽難忘，育任從小很生病，經常抽搐，當時，都以為他活不下來了，還好，家裡沒放棄，一直看醫生、細心照顧，沒想到，快40年了。

「辛苦嗎？」廖媽媽搖頭說：「不會。」但觸及心境，差點掉涙，一把把身旁的育任攬過來說：「我的寶貝。」廖媽媽說：「生下了他，我就一直工作、一直工作．一直照顧他、一直照顧他，我都在家裡，沒出過門，做手工、剪線頭、 車衣服，都在家裡，連鄰居都不認識我。」

「人生理想、夢想？這些我都沒有，我的人生只有他。」廖媽媽在卡拉OK當清潔與服務人員，上夜班，別人在睡夢中，她辛勤工作，為了多賺點錢，貼補生活所需，幾乎沒在休假。

廖媽媽說，「我一輩子在照顧小孩，沒有一技之長，但人生還是要活下去，只好做一些人家不願意的工作，「我自己不喜歡，但也是要去做，不然活不下去。」

廖媽媽今天與兒子育任提前圍爐，吃年夜飯，疼愛地看著兒子，心疼地說：「比較痛苦的是育任，他也不願這樣，但一路走過來、就是要面對、要承擔！」

伊甸基金會宜蘭教養院指出，育任還有一個弟弟，相差2歲，2年意外過世，廖媽媽沒人陪伴，現在獨居過活，為維持生計與負擔育任教養院的費用，辛勤工作，雖然休假或上班前的空檔會探望，但她近年身體狀況每況愈下，好幾次騎機車時突然暈眩摔車受傷，沒辦法經常探視，教養院透過到宅圍爐，送育任回家與媽媽團聚，讓母子團圓，提前感受過年的溫馨。

而教養院社工方雪珍今天陪伴育任返家，還貼心提前向餐廳預訂育任可進食的飯菜，看到母子享用熱騰騰的佳餚，一起度過久違的天倫時光，方雪珍不禁感動，紅了眼眶說：「真的要哭了。」

年近60歲的廖姓單親媽媽，照顧家中極重度身障兒育任30多年，肩頭重擔，壓得她沒有...
年近60歲的廖姓單親媽媽，照顧家中極重度身障兒育任30多年，肩頭重擔，壓得她沒有一天能睡好覺。伊甸基金會宜蘭教養院協助照顧育任，今天送他回家，母子提前圍爐，廖媽媽餵著育任吃飯。記者羅建旺／攝影
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宜蘭教養院社工方雪珍今天陪伴育任返家，還貼心提前向餐廳預訂育任可進食的飯菜，看到...
宜蘭教養院社工方雪珍今天陪伴育任返家，還貼心提前向餐廳預訂育任可進食的飯菜，看到母子享用熱騰騰的佳餚，一起度過久違的天倫時光，方雪珍不禁感動，紅了眼眶說：「真的要哭了。」記者羅建旺／攝影
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