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絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東南迴太麻里鄉多良火車站，每天吸引不少遊客造訪，但隨之而來的垃圾問題，造成當地村民及管理單位困擾，為此，鄉公所特別製作看牌敬告遊客，有趣的是看牌寫著「人在做、天在看」搭配神明圖樣，遊客看了有感，直呼「亂丟垃圾神明也會看不過去的」。

太麻里鄉長王重仁表示，看牌可能是公所員工製作，其實主要目的就是提醒大家到多良車站遊訪，人到就好，不屬於當地的東西（垃圾）就不要留下，給車站乾淨的環境，讓後續遊客享受美景留下好印象外，也給當地多良村民一個不受汙染的空間，希望大家一起配合守護。

最美麗的多良車站依山傍海，登臨望海視野極佳，近年來是台東南迴最熱門的觀光景點，但遊客數量逐年暴增，也帶來一些亂象，包括車輛亂停、擋土牆塗鴉亂留言及亂丟垃圾等，讓位於車站上方的多良村民和管理的鄉公所困擾不已。紛紛製作敬告牌示提醒遊客。

「這個看板很好啊！有沒有亂丟垃圾只有自己和天知道。」吳姓遊客說，看到這個看板還滿有感的，有神明在看，可以激發公德心和良心，支持鄉公所作法。另陳姓遊客表示，一定是管理單位忍無可忍了，使出最後絕招請出神明來，亂丟垃圾神明也會看不過去的，大家還是要配合尊重啦。

排灣族查拉密（多良）部落居民普遍表示，亂丟垃圾和車輛開進部落的情形有改善很多了，很歡迎大家來多良走走看看，但希望也能尊重部落，遵守規則。

台東南迴太麻里鄉多良火車站，每天吸引不少遊客造訪，成為南迴最熱門的觀光景點，避免...
台東南迴太麻里鄉多良火車站，每天吸引不少遊客造訪，成為南迴最熱門的觀光景點，避免遊客製造垃圾問題，鄉公所特別製作看牌敬告遊客。記者尤聰光／攝影
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太麻里鄉公所自製的看牌寫著「人在做、天在看」搭配神明圖樣，遊客看了有感。記者尤聰...
太麻里鄉公所自製的看牌寫著「人在做、天在看」搭配神明圖樣，遊客看了有感。記者尤聰光／攝影
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多良台東火車站

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