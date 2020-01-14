武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

武陵農場櫻花季將於2月8日至29日登場，宜蘭三星鄉公所特別舉辦「武陵賞櫻‧三星出發」活動，與在地觀光產業合作，以優惠的價格推出武陵賞櫻加三星小旅行方案，遊客可安排兩天遊程，到武陵賞櫻之餘順道暢遊三星，輕鬆樂活2日遊。

國光客運於武陵櫻花季期間，每天會從三星鄉開出3班次各39人座專車，國光1月15日中午起開放武陵賞櫻全路線車票預售，三星至武陵票價全票520元，半票280元，民眾可至國光自動售票機或全省連線窗口及統一、全家或萊爾富超商系統訂購，三星鄉公所獨家代售其中一班專車並搭贈三星小旅行的折價券。

鄉公所表示，武陵賞櫻專車上午7點30分自三星綜合運動場出發，下午5點左右返抵三星鄉，凡預訂賞櫻專車搭配三星小旅行，即送小旅行折價券、發財鼠巧克力1支、摸彩券，前100名再加贈2020年三星鄉觀光月曆1本，請於1月15日至16日上班時間撥03-9892090預訂，小旅行內容可參閱三星鄉觀光旅遊網。若只單獨購買車票者，請洽國光客運或各大超商購票系統訂購。

鄉長李志鏞表示，三星鄉有名聞遐邇的安農溪落羽松秘境，天送埤火車站、長埤湖等景點，還有行健有機農村體驗、尾塹公園高爾夫球、拔蔥做蔥油餅、碾米爆米花等有趣的體驗行程、優質民宿及農特產，歡迎遊客先來三星深度旅遊，再搭賞櫻專車到武陵賞櫻，知性樂活2日遊。