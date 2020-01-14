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春節連假防塞車 蘇花改號誌截流車輛

2020-01-14 00:19聯合報 記者王思慧／花蓮報導

公路總局預警蘇花路廊（蘇花改、蘇花公路舊線）春節出遊及收假車潮將集中在25日（初...
公路總局預警蘇花路廊（蘇花改、蘇花公路舊線）春節出遊及收假車潮將集中在25日（初一）、28日（初四）。 圖／蘇花改工程處提供
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快到過年，公路總局預警蘇花路廊（蘇花改、蘇花公路舊線）出遊及收假車潮將集中在25日（初一）、28日（初四），建議用路人提早規畫或多利用國道客運及鐵路公共運輸；花蓮市區易塞車，將導引車流往替代路線至193縣道、台11丙線，蘇花改也會以號誌截流車輛紓解車潮。

蘇花路廊 年初一、初四恐回堵塞車

蘇花改通車後遇到第一個春節連續假期自1月23日起至29日共7天，公路總局預估，今年春節連假第1天至第3天中午南下返鄉車流將陸續出現，預估25日（初一）南下會有1萬9117車流量；出遊及收假車潮將集中於26日（初二）至29日（初五）4天，假期倒數第二天28日下午北返車流量大，預計有2萬2707車流量，蘇花路廊可能產生回堵塞車。

蘇花改8處監控 採「慢進快出」

公路總局第四區養護工程處指出，春節花蓮市區台9線和台9丙線易塞車，將導引車流往替代路線至193縣道、台11丙線，在蘇花改也會設置8個監控點，截流疏導車輛，以「慢進快出」紓解車潮；春節期間，21噸以上大貨車有時段性管制。

如果要避免開車累或塞車，花蓮監理站指出，台北直達花蓮的國道客運共3條路線，分別由統聯客運、台北客運於南港轉運站發車，首都客運於板橋客運站發車，終點站花蓮火車站，原定每天開行180班次，將視情況機動加班。

搭乘公共運輸 客運優惠

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，客運票價分別有優惠活動，統聯客運2月5日前半價205元；台北客運至21日優惠票價205元，春節期間85折優惠；首都客運至21日優惠票價225元，春節期間原價打85折優惠。

春節塞車蘇花改客運

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