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問鼎2022台北市長？ 林右昌：未來的事等來了再決定

2020-01-13 16:58聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

立委選戰才剛落幕，2022台北市長人選話題再起，國民黨立委蔣萬安、民進黨準立委高嘉瑜，還有他們的對手民進黨新星吳怡農、國民黨立委李彥秀都是角逐下屆市長可能人選，另外輔選成功，施政獲肯定的基隆市長林右昌，也被媒體點名。林右昌說，至於未來的事情，等來了再做決定就好。

今天早上，基隆市長林右昌發表今年基隆春聯，被記者問到「外界對你的下一步有很多想法，你怎麼看？」林右昌說，最重要的是把基隆市市政做好，他沒有別的其他想法。

至於未來的事情，等來了再做決定就好。「所以市長你不排斥，來了你會接受是嗎？」記者追問，他說，來了之後再做決定就好。

立法院2月1日新屆期開議，首戰國會龍頭之爭，民進黨內部再現三強鼎立態勢。已有民進黨立委率先跳出來支持正國會派系的行政院前院長游錫堃、搭配新潮流現任立院副院長蔡其昌，但除「堃昌配」呼聲高，4年前禮讓蘇嘉全的總召柯建銘，立委陳明文也都仍保有爭取態勢。

「你的前老闆游錫堃，大家看好他去接立法院龍頭，你支持嗎？」記者問，林右昌說，他覺得游是在黨政歷練非常深的政治人物，也是民主前輩，以前也當過省議員，他的經驗在黨內現在是無人可出其右，應該是非常適當的人選。

總統大選剛結束，蔡英文得到這麼多選票，他相信總統對整個佈局應該有她的想法，立法委員也剛選出來，這要尊重最新的民意。

是否問鼎2022台北市長？林右昌說，至於未來的事情，等來了再做決定就好。圖／基隆...
是否問鼎2022台北市長？林右昌說，至於未來的事情，等來了再做決定就好。圖／基隆市政府提供
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林右昌民進黨基隆

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