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籲蘇花改提高速限 公路總局：大貨車通行後再評估

2020-01-13 16:55聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

蘇花改全線通車後速限40到60公里，有用路人認為速限太慢。公路總局第四區養護工程處表示，預計半年後開放大貨車通行，再請專家學者評估是否提高速限。

公路總局今天在花蓮開春節疏運記者會，針對蘇花改速限提高可能性，第四區養護工程處長李順成說，短期內不會有這個計畫，整個蘇花改設計速率是80，但其實目前是到60，因為兩端閘道口的地方設計速限沒那麼高，如果說把速限往上提，到匝道還是要降速，容易發生事故。初估等開放大貨車通行後，再找專家學者開會評估，時間點約3至6個月後。

蘇花改工程處長邵厚潔說，工程處是設計單位，以速限時速60公里設計，上限可達80公里，要由營運單位決定是否開放速限；目前不會因為施工全面封閉，通車不代表竣工，現在幾乎都是水保設施還未完工，隧道內頂多是修飾部分。

蘇花安在大清水到崇德有何規畫？邵厚潔指出，目前初步評估有2個方案，一個是做短隧道截彎取直，一個是興建長隧道；規畫東澳至南澳把彎曲路段做短隧道截彎取直，或是和仁做長隧道到崇德，不過還需要評估，沒有定案，最快要110年才會動工，針對敏感地區會避開，尤其和仁到崇德因為經過太魯閣國家公園，在環評方面想必是場奮戰。

蘇花改全線通車後速限40到60公里，公路總局第四區養護工程處表示，預計半年後開放...
蘇花改全線通車後速限40到60公里，公路總局第四區養護工程處表示，預計半年後開放大貨車通行，再請專家學者評估是否提高速限。圖／民眾提供
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蘇花改太魯閣國家公園

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