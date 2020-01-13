林右昌揮毫寫春聯 盼祥瑞的風吹進市民家中

基隆市長林右昌上任後，每年春聯都別出心裁，繼「基地昌隆」、「盛發萬年」、「福佑利豐」，「喜臨旺來」，「富泰康寧」，今年鼠年是什麼呢？市長林右昌上午公布了，是「瑞風亨祥」，他說，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。

林右昌指出，每年春聯內容都是他親自選字，要把祝福的話送到每個家戶去，他上午還親自揮毫，寫下今年的「瑞風亨祥」。

基隆市長林右昌今公布今年春聯是「瑞風亨祥」，他說，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

他說，今年春聯選字「瑞風亨祥」，寓意希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。限量金鼠紅包，裡頭寫下感謝大家過去五年，做市府團隊堅實後盾，2020期許與大家喜迎基隆豐收年，看見蛻變港都。

林右昌說，15萬4千多份的「瑞風亨祥」春聯，將透過各區公所發送給家戶。5萬份限量紅包將在近期內，由林市長走訪各大市場及活動時，親自送給市民，祝福大家幸福平安過好年，順利大豐收。

上任5年來，他每年發表的春聯依序是羊年「基地昌隆」、猴年「盛發萬年」、雞年「福佑利豐」、狗年「喜臨旺來」、豬年「富泰康寧」，到今年「瑞風亨祥」；春聯及限量紅包採一整套設計，把祝福話語傳遞每個家庭，在新年和大家分享喜氣。

想得到林右昌發給的紅包，可在這些場合等候，1月15日凌晨4點30分前往崁仔頂魚市場、早上6時30分到果菜市場，緊接著8時30分在安樂市場；1月19日早上10時仁愛市場；1月21日上午9時30分七堵市場(正光商圈)；1月22日上午8時30分成功市場，10時將現身信義市場。