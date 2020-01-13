親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

林右昌揮毫寫春聯 盼祥瑞的風吹進市民家中

2020-01-13 14:35聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆市長林右昌上任後，每年春聯都別出心裁，繼「基地昌隆」、「盛發萬年」、「福佑利豐」，「喜臨旺來」，「富泰康寧」，今年鼠年是什麼呢？市長林右昌上午公布了，是「瑞風亨祥」，他說，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。

林右昌指出，每年春聯內容都是他親自選字，要把祝福的話送到每個家戶去，他上午還親自揮毫，寫下今年的「瑞風亨祥」。

基隆市長林右昌今公布今年春聯是「瑞風亨祥」，他說，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中...
基隆市長林右昌今公布今年春聯是「瑞風亨祥」，他說，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。記者吳淑君／攝影
分享

他說，今年春聯選字「瑞風亨祥」，寓意希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。限量金鼠紅包，裡頭寫下感謝大家過去五年，做市府團隊堅實後盾，2020期許與大家喜迎基隆豐收年，看見蛻變港都。

林右昌說，15萬4千多份的「瑞風亨祥」春聯，將透過各區公所發送給家戶。5萬份限量紅包將在近期內，由林市長走訪各大市場及活動時，親自送給市民，祝福大家幸福平安過好年，順利大豐收。

上任5年來，他每年發表的春聯依序是羊年「基地昌隆」、猴年「盛發萬年」、雞年「福佑利豐」、狗年「喜臨旺來」、豬年「富泰康寧」，到今年「瑞風亨祥」；春聯及限量紅包採一整套設計，把祝福話語傳遞每個家庭，在新年和大家分享喜氣。

想得到林右昌發給的紅包，可在這些場合等候，1月15日凌晨4點30分前往崁仔頂魚市場、早上6時30分到果菜市場，緊接著8時30分在安樂市場；1月19日早上10時仁愛市場；1月21日上午9時30分七堵市場(正光商圈)；1月22日上午8時30分成功市場，10時將現身信義市場。

5萬份限量紅包將在近期內，由林市長走訪各大市場及活動時，親自送給市民。記者吳淑君...
5萬份限量紅包將在近期內，由林市長走訪各大市場及活動時，親自送給市民。記者吳淑君／攝影
分享

春聯林右昌紅包

延伸閱讀

國民黨如何再起？曾帶民進黨谷底重生的林右昌給...

民進黨接班梯隊成形 北高市長布局受矚目

基隆立委／政績助攻 基隆改寫「藍大於綠」

基隆民進黨立委首次連任 林右昌：蔡適應贏得不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

宜蘭選舉拿4萬多票才能領保證金與補助款 2人有資格

2020-01-12 23:51

宜蘭擴大防火宣導 競技體驗親子樂

2020-01-12 23:29

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07

熱門文章

影／網路瘋傳作票影片 台南市選委會說話了

2020-01-12 18:46

九份限速30公里、增設人行道 14日起加強取締違規

2020-01-12 15:34

尹立陳冠榮賣「光復高雄」福袋 600個15分鐘搶光

2020-01-12 16:19

南橫公路通車普天同慶 說出通關密語享優惠

2020-01-12 20:50

韓國瑜回歸高雄市政 議會民進黨團：不好好做就雙殺

2020-01-13 11:01

台南晚上請吃1100份雞排 原因跟大家想的不一樣

2020-01-13 14:38

宜蘭選舉拿4萬多票才能領保證金與補助款 2人有資格

2020-01-12 23:51

九份限速30、增設人行道 明起嚴抓違規

2020-01-13 00:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top