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台東池上大地慶典 阿美族歌舞熱力奔放

2020-01-12 16:50中央社 台東縣12日電

台東池上鄉「萬物糧倉大地慶典」縱谷大地繽紛季系列活動登場，第一檔阿美族雙收豐年慶今天在池上鄉農會大地劇場熱力唱跳，入口意象「檳榔樹之手」象徵祖靈用雙手守護族人。

行政院農業委員會水保局台東分局、池上鄉公所及池上鄉農會共同舉辦「雙收豐年慶」，在兩期稻作豐收後的農閒時，號召9個部落約500名族人，從小到老各年齡層都盛裝參與，以歌舞感謝祖靈和土地賜予豐收，也祈福繼續眷顧族人。

豐年慶的高潮是500名族人與500民眾牽手圍圈齊跳大會舞，象徵跨越族群心手相連。

水保局台東分局長王志輝表示，經過幾年的努力，已使此慶典成為串連在地資源及行銷地方特色的品牌；大家一起推廣部落傳統，以愈在地愈國際的思維出發，持續集結多方力量，結合創新融舊，把縱谷的人文、藝術、景觀及產業傳播出去。

池上鄉長張堯城表示，今年是第二年舉辦「阿美族雙收豐年慶」，透過定期參與傳統祭典，加深族人對阿美族文化的重視及自我認同，特別安排部落青年在慶典前上街報信廣邀民眾與族人挑戰千人齊跳大會舞。

除了各部落展現熱力奔放歌舞外，還有阿美族的撒魚網、迎賓竹炮、搗麻糬及編織等免費體驗活動，讓民眾對阿美族文化有更深入的認識。另外池上鄉農會也特別準備美食與民眾品嚐分享。

阿美族台東行政院

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