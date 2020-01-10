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意外收到選舉通知 港人阿康：這一票要投給正常人

2020-01-10 16:28中央社 台東縣10日電

反送中的香港龍舟師傅「阿康」胡梓康，日前接到投票通知單，他高興的說，終於有投票權，手中這一票要投給「正常的人」。

51歲的香港龍舟師傅「阿康」胡梓康，民國105年年9月間到蘭嶼旅遊，認識蘭嶼「阿文」林正文。兩人投入回收廢油和寶特瓶工作，並且利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

根據選罷法，總統選舉人資格要在國內設籍6個月，區域立委須設籍4個月。「阿康」7月30日取得台灣身分，8月1日拿到護照，他中午在群組貼文，「意外地剛剛趕到，我擁有了寶貴的投票權。我必行使公民權，投票給一位行為正常，維護國格的總統候選人！」

「阿康」透過line對話中告訴記者，兩天前收到選舉公報和選舉通知單，第一次看到有總統候選人的介紹，這在香港是不可能出現的，內心相當激動。

不過，當記者和「阿康」碰面時，他有些失望的說，剛剛仔細的看了一下，只有區域立委和政黨選舉有選舉權，沒有總統選舉權，因為在國內設籍未滿6個月；不過，「國會過半也很重要，我一定去投票」。

雖然沒有總統投票權，但「阿康」說，台灣能自己投票選出自己的總統，是很珍貴，香港的特首只能由代表選出，但這些代表如何產生沒人知道，約有上百名香港人都在最近取得台灣投票權，「他們都是要投給正常的候選人蔡英文」。

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