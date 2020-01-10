因應春節採買 基隆愛四路夜市18日起連16天不收攤營業

農曆春節將屆，是民眾採買年貨、吃美食伴手禮旺季，緊臨「基隆廟口夜市」的「愛四路夜市」，已申請獲准從1月18日起至2月2日共16天可全天營業不收攤，是否24小時不打烊由店家自行決定。

基隆市中心有兩個夜市分局不同攤販委員會，愛四路夜市是指仁一路至仁三路間的愛四路攤販，有174攤；一般俗稱的基隆廟口夜市是指愛三路至愛四路間的仁三路攤販，有64攤。兩個夜市範圍是市府核准的暫准設攤區，白天是車輛通行路段，平時只有晚上才圍起封路營業。

愛四路夜市可以將把整個基隆廟口商圈串連一起，有各種各式各樣海鮮、美食、百貨等，為基隆美食小吃熱搜區，有不少網路知名店家，如碳烤三明治、紀家原汁豬腳、三兄弟豆花及全家福湯圓等。

市府產發處市場管理科長徐游宇表示，今年愛四路夜市攤販委員會申請全天開放營業時段，從1月18日起至2月2日，總共16天24小時，可以不收攤，店家可以選擇不打烊24小時營業，也可以視情況休息，因此愛四路的店家不一定全天都不打烊，如特殊時段要到特定店家消費可事先詢問。