親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

逆向操作催票 連勝文：你不用喜歡韓國瑜、國民黨

不分區政黨票決定投誰了？告訴你各黨第一棒強在哪

投開票所宮廟教會、停車場等不稀奇 基隆還有設在醫院

2020-01-10 09:32聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市總統、立委選舉等選舉票共93萬餘張，昨天在大批警力戒護下送到7個區公所保管，11日再分送到各區投開票所供民眾投票，今天進行選票清點。基隆今年新增16個投開票所共有274個，主要是把1500人以上的都分成兩處，避免影響開票時間，主要都是在活動中心、學校、社區大樓交誼廳、宮廟、教會等場所，但地方難找，有的還借用民宅、地下停車場，甚至還有借用市立醫院本部空間。

市選委會說，投開票所地方要大，有不少民眾很熱心，提供空間出來給社區區民眾投票，除了空間考量，也要考慮進出動線及和選票的安全，避免會曝露在外，因此以室內空間為主，公家單位先找如學校、活動中心等，如果找不到就找私人的，如民宅、大社區的會議室、宮廟、教會等，醫院也可以考量。

基隆市信義區東信里選舉人數多，分成4個投開票所，1個在東光國小，2個在大型社區交誼廳及會議室，另1處則比較特別，是在市立醫院院本部。有民眾說，投開票所在醫院有點「怪怪的」，「有一些老人家不喜歡上醫院」。

市立基隆醫院人員說，今天投票箱還送至醫院，醫院安排投開票所在一處平時沒有使用到的空間，進出動線都很方便，也沒有醫療設備及病患，不會影響到醫院的運作，所以可以出借使用，周六及周日也沒有看診，因此沒有影響，以前也有出借當投開票所使用，投票民眾是由醫院正門口進入。

投開票所宮廟、教會、停車場等不稀奇，基隆還有設在醫院內。記者游明煌／ 攝影
投開票所宮廟、教會、停車場等不稀奇，基隆還有設在醫院內。記者游明煌／ 攝影
分享

基隆投票

延伸閱讀

雙北最大票倉 新北選票千萬張

投票日踩雷…候選人比食指 50萬飛了

雲縣選委會今選票點交 呼籲投票日切勿在社群催...

游錫堃幫蔡適應基隆車隊掃街 保台需要專業國防...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

小時苦過 他揪好友助寒士

2020-01-09 23:30

選前之夜花蓮3組人馬匯集金三角 警方交通管制

2020-01-09 17:25

春節長照喘息 花蓮服務不打烊1月13日前申請

2020-01-09 13:54

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

基隆93萬張選票運送到各區公所 警車開道全程戒護

2020-01-09 10:58

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top