投開票所宮廟教會、停車場等不稀奇 基隆還有設在醫院

基隆市總統、立委選舉等選舉票共93萬餘張，昨天在大批警力戒護下送到7個區公所保管，11日再分送到各區投開票所供民眾投票，今天進行選票清點。基隆今年新增16個投開票所共有274個，主要是把1500人以上的都分成兩處，避免影響開票時間，主要都是在活動中心、學校、社區大樓交誼廳、宮廟、教會等場所，但地方難找，有的還借用民宅、地下停車場，甚至還有借用市立醫院本部空間。

市選委會說，投開票所地方要大，有不少民眾很熱心，提供空間出來給社區區民眾投票，除了空間考量，也要考慮進出動線及和選票的安全，避免會曝露在外，因此以室內空間為主，公家單位先找如學校、活動中心等，如果找不到就找私人的，如民宅、大社區的會議室、宮廟、教會等，醫院也可以考量。

基隆市信義區東信里選舉人數多，分成4個投開票所，1個在東光國小，2個在大型社區交誼廳及會議室，另1處則比較特別，是在市立醫院院本部。有民眾說，投開票所在醫院有點「怪怪的」，「有一些老人家不喜歡上醫院」。