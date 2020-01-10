投開票所宮廟教會、停車場等不稀奇 基隆還有設在醫院
基隆市總統、立委選舉等選舉票共93萬餘張，昨天在大批警力戒護下送到7個區公所保管，11日再分送到各區投開票所供民眾投票，今天進行選票清點。基隆今年新增16個投開票所共有274個，主要是把1500人以上的都分成兩處，避免影響開票時間，主要都是在活動中心、學校、社區大樓交誼廳、宮廟、教會等場所，但地方難找，有的還借用民宅、地下停車場，甚至還有借用市立醫院本部空間。
市選委會說，投開票所地方要大，有不少民眾很熱心，提供空間出來給社區區民眾投票，除了空間考量，也要考慮進出動線及和選票的安全，避免會曝露在外，因此以室內空間為主，公家單位先找如學校、活動中心等，如果找不到就找私人的，如民宅、大社區的會議室、宮廟、教會等，醫院也可以考量。
基隆市信義區東信里選舉人數多，分成4個投開票所，1個在東光國小，2個在大型社區交誼廳及會議室，另1處則比較特別，是在市立醫院院本部。有民眾說，投開票所在醫院有點「怪怪的」，「有一些老人家不喜歡上醫院」。
市立基隆醫院人員說，今天投票箱還送至醫院，醫院安排投開票所在一處平時沒有使用到的空間，進出動線都很方便，也沒有醫療設備及病患，不會影響到醫院的運作，所以可以出借使用，周六及周日也沒有看診，因此沒有影響，以前也有出借當投開票所使用，投票民眾是由醫院正門口進入。
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