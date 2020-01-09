春節長照喘息 花蓮服務不打烊1月13日前申請

據統計，花蓮有近1200多人使用喘息服務，為讓失能者在春節有人照料，花蓮縣衛生局即日起啟動預約長照喘息服務春節不打烊，有29家機構提供服務。只要經評估失能狀況，符合申請的家屬可在1月13日前，撥打長照專線1966，或向專屬個管師提出申請。

根據去年全國喘息服務使用人數統計，花蓮使用率18、排名第4，已有近1200人使用喘息服務。花蓮縣衛生局朱家祥表示，春節是全年最重要的節日，民眾忙於張羅過年必需物品，若身兼家庭病患照顧者，可能會感到疲累。因此，特別協調包括居家、機構式喘息服務單位等共計29家機構，在春節期間服務不打烊，讓失能長者持續獲得照顧，照顧者可於春節期間好好休息。

住在吉安鄉照顧中風丈夫7年的呂太太說，雖然照顧辛苦，但只要能夠陪伴他都值得，不願請外勞也不願送至機構安養。呂太太只要參加進香活動，或春節來臨要打掃迎新準備團圓飯時，就申請此服務減輕壓力，心情也比較輕鬆。

朱家祥說，花蓮除機構式的喘息服務外，還有照顧服務員到宅的居家喘息，由服務單位派遣專業合格的照顧服務員到家中服務受照顧者3到9小時。也有讓受照顧者到安養護機構、護理之家接受短期的機構照護，小規模多機能夜間喘息及巷弄長照站臨托喘息等，多元的喘息服務選擇，希望能適性回應不同照顧者的需求。