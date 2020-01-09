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蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54中央社 花蓮縣9日電

位在花蓮秀林鄉和平村的台泥和平廠，為港電廠三合一循環工廠，因應蘇花改通車，台泥集團興建的休憩園區今天開幕，提供市集、咖啡廳及生態導覽行程，成為蘇花改沿線的新景點。

台泥和平廠位在蘇花改谷風隧道及中仁隧道中間，台泥集團計畫分階段打造「生態循環工廠」，第一階段園區包括太陽能「和平花」裝置藝術、DAKA市集、水泥職人設計所、收集百種鳳林品種的百鳳園、碳捕獲試驗場等區域，免費開放民眾進入。

台泥董事長張安平說，DAKA是太魯閣族語瞭望的意思，由於過去大家對工廠存在黑盒子的印象，因此最好方式就是開放大家來看，讓民眾了解他們在做什麼，接受社會大眾監督，讓他們做得更好。

除了引進大型超商、咖啡廳進駐，也提供線上導覽預約，張安平說，進駐商店不收租金，只要求商店提供部分盈餘捐給當地和平國小，而台泥推出的導覽收益，也全數回饋給和平國小。

廠區設計風格以清水模、簡約風為主軸，展現現代建築美感，其中「百鳳園」種植約100種、上千株鳳梨科植物，為植物保種中心首度跨足到台灣東部的合作成果。

協助打造百鳳園的辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會資深蒐藏經理郭睿軒表示，園內包括鳳梨的「祖先」食用鳳梨、世界第二大的帝王鳳梨及地表最強植物「空氣鳳梨」等，都是民眾不容錯過的品種。

台泥表示，DAKA園區免費開放，3條導覽行程包括綠能生態亮點、台泥「港電廠」三合一導覽及水泥手作工作坊等，今天起將在官網開放預約，每梯次開放約20人，開放時間同步在官網公告。

鳳梨咖啡廳蘇花改

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