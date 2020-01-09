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過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許多民眾農曆過年前會採購魚貨，基隆區漁會今起舉辦限量優惠方案，在漁會門市採買滿1千元，即可用5百元加購白鯧1尾或烏魚子１包。漁會另推出3款售價分別為1380元、2580元及3580元年節禮盒，過年送禮、自用兩相宜。

春節應景的白鯧及烏魚子在年前價格常會飆漲，讓很多消費者買不下手。基隆區漁會今天舉辦行銷活動，安排廚師示範白鯧、軟絲等年菜料理，另為回饋消費者，今起推出年節產品滿千加購促銷活動，讓精打細算的家庭主婦及上班族，能以優惠價格吃到高檔海產。

區漁會總幹事陳文欽說，現在到漁會門市消費滿1千元，即可用5百元加購白鯧或烏魚子，滿2千可買2條，依此類推，售完為止，滿2千另可參加抽獎。

基隆區漁會今年推出的年節禮盒，分別為吉祥禮盒1380元，團圓禮盒2580元，頂級禮盒3580元。不同禮盒有不同漁獲組合，民眾可以依自身需求選擇購買。

區漁會門市今年主打國產品專區，提供小卷、石斑魚、花枝、白帶魚、金目鱸、黃金蟹腳、大頭蝦等年節應景漁產品。有意訂購民眾可至基隆區漁會門市選購，可以上漁會官網下載訂購單，以傳真方式訂購。

基隆區漁會門市位在八斗子環港街5號1樓，電話（02）2469-5768，營業時間每日上午8點到下午5點。

基隆區漁會今年推出3款年節禮盒，由右自左分別為吉祥禮盒1380元、團圓禮盒258...
基隆區漁會今年推出3款年節禮盒，由右自左分別為吉祥禮盒1380元、團圓禮盒2580元、頂級禮盒3580元。記者邱瑞杰／攝影
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基隆區漁會今天舉辦行銷活動，安排廚師示範年菜料理；圖為香酥白鯧。記者邱瑞杰／攝影
基隆區漁會今天舉辦行銷活動，安排廚師示範年菜料理；圖為香酥白鯧。記者邱瑞杰／攝影
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基隆區漁會今天舉辦行銷活動，安排廚師示範白鯧、軟絲等年菜料理。記者邱瑞杰／攝影
基隆區漁會今天舉辦行銷活動，安排廚師示範白鯧、軟絲等年菜料理。記者邱瑞杰／攝影
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基隆白鯧年菜

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