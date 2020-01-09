剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

通稱為蘇花改的「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，分蘇澳東澳、南澳和平、和中大清水３路段，總計改善長度約38.8公里，工程包括８座隧道總長24.5公里，約占總計畫長62%，因工程位於東部變質岩區，地質複雜且多變，施工困難度極高。

承擔這世紀工程的交通部公路總局蘇花改工程處，耗費3228天、近360萬人次完成，本月6日通車，但完成通車任務後，工程人員再肩負重任，即代辦南方澳大橋重建。

南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，造成重大死傷，舉世震驚，而重建工作，由交通部指定擁有專業與優質工程能力的蘇花改工程處負責。

蘇花改工程處今天指出，代辦南方澳大橋重建工程，工程建設費用約5.3億元，去年（108年）10月31日決標，委託台灣世曦工程顧問公司辦理測量、地質探查、設計及監造工作，同年11月14日召開民眾說明會，彙整地方溝通意見後續辦設計作業，重建工程預計3年內完成。

同時，蘇花改全線通車路段外，針對「東澳－南澳」、「和平－和中」、「大清水－崇德」3路段安全提升及路線優化，再執行「蘇花公路安全提升計畫」，這項工程可行性研究已在上個月（108年12月）20日獲行政院核定。