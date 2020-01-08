影／秘克琳神父培育繪畫藝術種子 聖音童畫展也做愛心

天主教蘭陽青年會秘克琳神父創辦蘭陽舞蹈團，培育無數優秀人才，青年會附設的聖音幼兒園邀請老師開發藝術美感與創造力課程，指導孩子們畫出天真無邪的作品，多采繽紛，即日起在聖母醫院范鳳龍紀念大樓7樓展出，除了看見孩子們的天份，同時也藉由這些童趣畫作，撫慰家屬及病人的心。

來自義大利的秘克琳神父說，義大利深具藝文氣息，有很多知名畫家，他也很喜歡欣賞繪畫，而且認為這方面的教育要從小紮根，所以為了開發幼兒潛能與想像創造力，聖音幼兒園特別邀請「小太陽」張鶴錦老師開發一系列的藝術美感與創造力課程，運用多媒材教學，藉由孩子可愛的小手創作令人讚賞的作品。

談起聖音與小太陽老師結緣，兩年前聖音幼兒園前園長廖草雲與張鶴錦老師到上海演講，兩人因緣際會認識，進而邀請張老師到聖音指導孩子們畫畫。廖草雲說，她服務幼稚園50幾年來，一直有個心願想要完成，面對快速變遷的新時代，需要更多具有藝術與設計思考能力的人才，大家耳熟能詳的蘋果創辦人賈伯斯就是個例子。

她說，先進國家為了栽培更多藝術設計人才，藝術與設計課程成為熱門學習領域，以藝術課程為主的幼兒園深受很多家長喜愛與期待，期望藝術教育能落實到幼兒學習中，藉由藝術教育了解孩子、開發孩子的潛能，展現創造力。

她很感謝「小太陽」張鶴錦老師，以豐富的教學經驗與認真的課程設計，成為聖音幼兒園孩子最喜愛的藝術課程之一，運用多種媒材，例如從樹葉樹枝自然材料到粉彩水墨等，教室也不會侷限在室內，看到孩子們在花園樹下鋪野餐墊一起創作，令人感動。

廖草雲後來接手天主教蘭陽青年會執行長一職，幼兒園園長職務也跟著交棒，這次籌辦「藝想世界．真美麗」聖音幼兒園童畫展共45幅作品，展至3月底。今天開展茶會中，聖母醫院醫務部主任葛耀煌表示，作品在范鳳龍紀念大樓7樓健康管理中心展出，不但醫護人員看了紓壓，也撫慰病人及家屬心靈。

多年前秘克琳神父創辦蘭陽舞蹈團，培育無數舞蹈人才，包括已故舞蹈家羅曼菲也是其中之一，他接著想要培養孩子們的繪畫藝術天份，今天信心滿滿笑說，或許將來在這些小朋友中，會培育出有名的畫家。