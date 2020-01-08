全國首創！花蓮鳳林鎮發年終慰問金 每位鎮民2千元

花蓮鳳林鎮公所今天宣布好消息，將發給全鎮每人2000元小紅包。圖／鳳林鎮公所提供 分享 facebook 年終將近，花蓮縣鳳林鎮公所送給鎮民小紅包，將發給鎮民每人2000元年終慰問金。鎮長蕭文龍說，去年鎮上西瓜等重要作物因天候歉收，連帶影響地方景氣，因此決定從中區垃圾衛生掩埋場收益撥出2000多萬元分享給鎮民，讓鎮民過好年，也鼓勵儘量在鎮上刺激，讓經濟效益極大化。

鳳林鎮位於花蓮縣中區，鎮公所表示，垃圾掩埋場總面積約16.9公頃，其中近半為掩埋區，土地在前鎮長邵金鳳任內購置，原本僅鳳林鎮民使用，後來前鎮長林廷光同意變更為中區區域性垃圾掩埋場，收受鳳林、光復、萬榮、豐濱等中區鄉鎮垃圾。

中區垃圾場原本由縣環保局營運，每年僅付12萬元租金向鎮公所租用土地，甚至鳳林鎮的垃圾進場也要付費。現任鎮長蕭文龍上任後極力爭取，2015年拿回經營管理權，成為鎮庫金雞母，每年收取垃圾處理費少則1500萬元，多的時候高達3500萬元。

鎮公所將這筆收益與鎮民分享，這幾年鎮民社會福利大增，包括每胎2萬元婦女生育補助、0到4歲兒童每年2萬4000元生日禮金、全年編列急難救助100萬元、老人與社福團體加菜金100萬元，重陽敬老禮金也擴大發放對象並加碼，65歲以上依年齡發放500至2萬元不等，堪稱全縣13鄉鎮市福利最佳。

蕭文龍說，鳳林是以農業為主的小鎮，去年包括西瓜、花生等重要農作物受到天災影響歉收，不只農民受影響，連上下游產業鏈都遭波及，鎮公所發現地方消費景氣明顯萎縮，決定從掩埋場收益撥出經費，首度發給年終慰問金。

年終慰問金限去年6月30日前設籍鎮民才能領取，估計全鎮共4348戶，約1萬1000人可領到這筆小紅包。鎮長蕭文龍說，將採現金發放，希望鎮民盡量用在鎮上消費，採買年貨、添購新衣等，刺激在地景氣，擴大效益。

鎮公所今天發出通知單，以戶為單位，由戶長領取，時間是14日起至19日的每天上午9點至下午2點在各里辦公處，14日是南平里與北林里、15日中興社區與林榮里、16日大榮里與山興里、17日鳳義里與鳳禮里、18日鳳信里與長橋森榮兩里、19日鳳仁里與鳳智里。