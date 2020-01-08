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影／0800十八銅人宣導別酒駕 酒駕肇事白天比晚上多

2020-01-08 14:06聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警察局交通隊為宣導酒駕零容忍，交通隊長張豫立特別和由警察扮演的0800的十八銅人中心開講，台語發音，妙語如珠，影片放上網路後頗有宣傳效果。警方統計發現，酒駕取締新制，去年7月到11月的5個月間，酒駕肇事案件36件，白天有23件，晚上有13件，白天反而比晚上多。

張豫立用台語說，「大家好，這裡是基隆市警察局酒駕零容忍中心，歡喜喝酒過後，身體不舒快，頭痛病病叫，來，介紹你一帖良藥：千萬母湯騎車或開車喔，卡趕去休睏，有效」、「快樂喝酒過後，隔日上午胸口悶悶，中氣不順，第二天酒還沒有退，千萬母湯開車，好好休睏，出門要記得坐公車，酒後開車，新法罰很重，千萬母湯和錢過不去」。

交通隊表示，道交條例酒駕加重處罰新制實施迄今已滿5個月，從新制去年7月1日至11月30日期間，酒駕取締件數計493件，與去年同期566件比較，新制上路後酒駕取締件數減少73件，取締件數明顯下降，酒駕處罰新制已有初步成效。但統計上述期間發生酒駕肇事案件36件、受傷20人，與去年同期29件、受傷18人比較，發生增加7件、受傷增加2人，酒駕肇事發生件數卻未見減少。

交通隊分析上述期間酒駕肇事發生時段，以日間上午6時到晚間6時23件最多，其次是夜間6時到隔天上午6時有13件。其中上午8時到12時段發生13件，與去年同期該時段發生6件比較，白天上班時間增加了7件，研究酒後駕車肇事增加的原因，以宿醉酒駕為最，多係前一日飲用含酒精飲料，翌日不知尚未退酒而駕車肇事。

交通隊說，宿醉駕車與酒後駕車同樣容易出現注意力不集中、開車速度變慢、偏離駕駛路線等問題，嚴重影響交通安全。提醒市民朋友們，人體酒精代謝速度雖因人而異，但前一晚喝酒過量，隔日早上應避免開車或騎車，以免影響自己及其他用路人安全喔。

市警局將全力執行「反宿醉酒駕」勤務以遏阻宿醉上路，影響交通安全；對於酒後駕車行為絕對「零容忍」，不分日夜持續加強取締酒駕，也呼籲市民朋友們勿心存僥倖，共同維護用路人生命及財產安全。（影片由交通隊提供）

0800十八銅人宣導別酒駕，警方指酒駕肇事白天竟比晚上多 。圖／警方提供
0800十八銅人宣導別酒駕，警方指酒駕肇事白天竟比晚上多 。圖／警方提供
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酒駕警察

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