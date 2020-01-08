影／全國首創電子紙路燈設宜蘭 連用4天3夜不斷電

宜蘭縣政府今天宣布，全國首創的電子紙應用智慧路燈，建構在中興文創園區，並完成啟用。

這種多功能路燈1盞的造價50萬元，卻擁有風力、太陽能發電系統，即使在冬天，多雨日照短，發電量能供應路燈夜間照明3天、路燈上配置電子螢幕顯示的電子紙看板4天，預計夏天效能更高。

同時，智慧路燈發出的電能儲存，能讓自駕車、電動車充電，經測試，約3小時可充飽電，充飽電約可行駛400公里。

縣政府計畫處長李新泰說，內政部建築研究所「永續智慧社區創新實證示範計畫」，宜蘭縣政府獲選，補助3500萬，加上配合款，共斥資4千萬，在五結鄉中興文化創意產業園區建置相關系統。

系統包括智慧路燈、機房、電動車充電柱、手機與電腦免費USB充電系統、微電網監控、智慧電錶、人流統計系統、文化觀光資訊平台多媒體應用、光纖寬頻網路布設等。

其中，智慧路燈已完成8座，可利用風力、太陽能自體發電，充電後儲能，供應路燈點燈使用外，路燈柱設有電子紙的看板，另外，還供應到停車場的充電柱，讓電動車，包括電動自駕駛都可使用。

電動車充電初期免費使用，未來將研議收費機制。

而手機與電腦免費USB充電系統預計下個月完成，設在機房，開放後，將免費使用。