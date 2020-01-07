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基隆魔術卡教防災 新北重中附幼玩彩繪

2020-01-07 23:23聯合報 記者吳淑君張曼蘋／連線報導

基隆市近年火警件數降低，消防局分析可能是加裝住警器及安全訪視成效，今年由隊員兼美術高手陳偉建設計宣導主題魔術卡，小朋友愛不釋手；新北市三重高中則請幼兒園和美術班學生彩繪外牆，以校園內常見的松鼠為主題，幼童們都覺得超萌。

基隆市消防局推出「防患未然、抗震不難」宣導主題魔術卡，小朋友愛不釋手。 圖／基隆...
基隆市消防局推出「防患未然、抗震不難」宣導主題魔術卡，小朋友愛不釋手。 圖／基隆市政府提供
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基隆2018年發生184件火警造成5死4傷；去年135件火警2死7傷。消防局長陳龍輝說，去年火警有5起鑑定是除濕機自燃引起，政府多次發布瑕疵除濕機召回訊息，去年5起就有4起禍首在召回名單上。

且台灣每年平均約有1萬8千5百次大小地震，為降低地震帶來的災情，消防局推出「防患未然、抗震不難」宣導魔術卡，讓「防災事」藉由「防災獅」的擬人化卡通角色詮釋，吸引關注降低災害衝擊。

新北市三重高中附幼兒童在高中美術班師生帶領共同彩繪校門，邀網美網帥打卡。 圖／新...
新北市三重高中附幼兒童在高中美術班師生帶領共同彩繪校門，邀網美網帥打卡。 圖／新北市教育局提供
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新北市三重高中門口近日則有吸睛彩繪牆，由校內附幼和美術班手繪常出沒在校園的可愛松鼠。校長莫恒中表示，這次由幼童和美術班合作完成的彩繪牆，是件美好的事。

教育局指出，依學校特色設計，往下延伸至幼兒園美感教育，將幼兒喜歡的校園動物結合到主題教學；結合高中部美感教育資源，引領幼兒體驗素描及彩繪。

幼童們一筆一畫畫出美麗事物，其中患腦性麻痺的特教生「曉曉」原本很內向，事後卻向家人主動分享在學校畫大樹。幼兒園主任鄒翔婷則表示，牆面已完成，歡迎網美網帥到校園和可愛的松鼠圖案共留美麗身影，鼓勵孩子們。

幼兒園

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