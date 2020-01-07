影／基隆電視政見會 蔡適應、宋瑋莉火力全開明批暗諷

基隆市立委選舉第二場公辦電視政見會，4名候選人楊石城，蔡適應，張耿輝，宋瑋莉都有備而來。蔡適應和宋瑋莉兩人明批暗諷，高來高去，火力全開。宋瑋莉不再頻頻看稿，比第一場政見會有自信，蔡適應口才便給，收放自如，都很有看頭。

蔡適應指出，去年10月他上館長直播節目，館長問他對居住正義的看法是什麼？因為兩人都是白手起家，不是官二代，靠薪水而不是土地炒作，是中產階級努力上來，每年要繳稅，買房貸款，如果有機會從政，他要減輕人民負擔。他細數從孩子出生，公托，求學，結婚，老了長照等，他都參與修法，減輕大家負擔。

這4年來，他提出153項修法，146次總質詢，3年公督盟評鑑他為優秀立委，受理9713件陳情案，他說，民意代表不是只看得到找得到，看得到找得到然後呢？他認為一個好民代是看得到找得到，還要能解決問題，能提出解決方案，人生的生老病死，他都能提出了解決方案。

過去這幾年他努力完成很多事項，大家對林右昌施政滿意，他是最佳助攻員，也是向中央爭取建設的最佳立委。

蔡適應的中產階級，白手起家，民意代表不是只看得到找得到，句句都諳指宋瑋莉，最後發言的宋瑋莉，這次不再頻頻看稿，她直批，回顧過去三年，蔡口口聲聲說幫基隆爭最多經費，他把所有基隆市重大工程全攬了，好像都是他做的。

宋說，蔡當國防召委，楊蕙如案，私煙案，蔡都沒去質詢過，他似乎把立委職位做小了，她生在基隆長在基隆，對婚姻家庭特別重視，她祝福同志，但主張一男一女的婚姻制。

去年九合一選舉，同婚案公投有865萬人反對同婚，200萬贊成，因為立委席次不夠多，民進黨以粗爆通過同婚法，她呼愛家人士出來，下架支持的總統和立委。

宋瑋莉說，騙子最令人討厭，民代要有誠信，而不是騙騙騙，蔡適應說自己是中產階級，他的公公教育她給釣竿而不是餵食，她嫁給先生也是兩手空空，白手起家，不是靠父母，先生的兄弟很多，這種帶風向講法，她不認同，大家可以比較她和蔡兩人住的房子。