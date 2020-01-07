打造原民安全居家廁所 原民會補助1千萬

原民會補助花蓮縣政府及台東縣政府各1千萬元，改善經濟弱勢原民長者居家浴廁，打造不易滑倒安全廁所。原民會主委夷將‧拔路兒今天到花蓮光復鄉訪視關心，表示目前花蓮縣已受理計109件，提升長者居家安全與生活品質。

夷將指出，花東原鄉部落人口老化，且部份家戶廁所仍是蹲式馬桶，缺乏無障礙衛生設備，讓長者容易發生意外。因此原民會以花東基金預算共2千萬元經費，補助花蓮縣府及台東縣府各1千萬元，從108年到109年底間，改善轄內經濟弱勢原住民家庭的廁所及衛浴環境，期望施工改善後，讓長者使用浴廁不再滑倒，降低意外事故發生。

夷將表示，原民會自去年9月20日宣布要給原住民長者一個「舒適且不易滑倒的廁所」後，要求行政單位簡化民眾申請手續，因此在花蓮、台東縣府分別結合轄內各公所執行下，審核作業快速有效率，目前花蓮縣已受理計109件，台東縣則已受理116件，且改善工程也陸續施作完成中。

現勘結束後，夷將說，此項補助計畫的執行期程將至今年底，目前尚有申請名額，呼籲有需求的原住民家庭，可備妥戶口名簿（影本）或戶籍謄本、建物登記謄本及改善估價單等資料，到戶籍所在地的鄉鎮市公所申請補助，或可逕洽所在地鄉鎮市公所詢問。