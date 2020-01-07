台南連續稽查禁用免洗餐具 一見你就罰

台南等8縣市從元旦起對百貨公司、購物中心實施內用不得提供免洗餐具措施，到底實施如何？南市環保局連日來稽查8家百貨公司及購物中心，全數合格。不過，連鎖便利商店與速食店不在此限。

台南市環保局表示，依照環保署修正的「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，台北、新北、台中、台南、宜蘭、花蓮、澎湖從今年1月1日起，百貨公司、購物中心、購物中心禁用免洗餐具；高雄3月1日、新竹市5月1日、基隆市7月1日實施。但不包括位在裡面的連鎖便利商店與連鎖速食店。這些免洗餐具包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物的內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，而且不得以餐具套塑膠袋裝盛食物。

台南市環保局連續6日稽查8家百貨公司及購物中心共168個店舖，都未發現有提供免洗餐具情形。市長黃偉哲說，全市8家百貨公司及購物中心面對環保政策都大力響應配合，也積極對內部餐飲業者進行相關教育宣導，如新光三越中山店、德安百貨、南紡購物中心等都遵循政策，備妥內可清洗重複使用的環保餐具供內食消費者使用，也有許多民眾自備環保餐具，用行動支持減塑愛地球。