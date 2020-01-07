親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新幹線隨機殺人犯如願獲判無期徒刑 日網友批浪費稅金

韓競辦：李佳芬東京看球沒見過楊蕙如 謝長廷如小偷栽贓

台南連續稽查禁用免洗餐具 一見你就罰

2020-01-07 14:18聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南等8縣市從元旦起對百貨公司、購物中心實施內用不得提供免洗餐具措施，到底實施如何？南市環保局連日來稽查8家百貨公司及購物中心，全數合格。不過，連鎖便利商店與速食店不在此限。

台南市環保局表示，依照環保署修正的「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，台北、新北、台中、台南、宜蘭、花蓮、澎湖從今年1月1日起，百貨公司、購物中心、購物中心禁用免洗餐具；高雄3月1日、新竹市5月1日、基隆市7月1日實施。但不包括位在裡面的連鎖便利商店與連鎖速食店。這些免洗餐具包含杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盛裝食物的內盤、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等，而且不得以餐具套塑膠袋裝盛食物。

台南市環保局連續6日稽查8家百貨公司及購物中心共168個店舖，都未發現有提供免洗餐具情形。市長黃偉哲說，全市8家百貨公司及購物中心面對環保政策都大力響應配合，也積極對內部餐飲業者進行相關教育宣導，如新光三越中山店、德安百貨、南紡購物中心等都遵循政策，備妥內可清洗重複使用的環保餐具供內食消費者使用，也有許多民眾自備環保餐具，用行動支持減塑愛地球。

環保局長林淵淙強調，這次環保署的修正公告，已刪除違規勸導機制，改直接開罰，因此，相關業者務必持續配合，違者將依據廢棄物清理法第51條規定處1200至6000元罰鍰。

百貨公司、購物中心對內用者不得提供免洗餐具，台南市環保局加強稽查。圖／台南市環保...
百貨公司、購物中心對內用者不得提供免洗餐具，台南市環保局加強稽查。圖／台南市環保局提供
分享
百貨公司、購物中心對內用者不得提供免洗餐具，台南市環保局加強稽查。圖／台南市環保...
百貨公司、購物中心對內用者不得提供免洗餐具，台南市環保局加強稽查。圖／台南市環保局提供
分享

餐具便利商店

延伸閱讀

汰換烏賊車 台南最高補助2.1萬

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬100...

抓空汙源 台南布建900台感測器

餐飲業旁側溝油脂是淹水之源 台南環保局出招

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台東南迴金針山2成櫻花已綻放 預計春節盛開

2020-01-07 14:48

美食新天地…九鼎水餃 傳承山東家鄉味

2020-01-07 00:04

蘇花改通車／宜蘭憂成過境之地 推夜經濟亮點

2020-01-06 14:16

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07

熱門文章

劍南路站經松山抵動物園站 捷運東環段最快2023年開工

2020-01-07 00:29

南投縣將砸3億打造名間天空塔 暫以「明珠」命名

2020-01-06 20:01

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

士林夜市骰子牛傳坑客 市場處：限期貼分量照否則開罰

2020-01-07 10:53

金門鄉親有福了！縣府年前將發放古寧頭戰役紀念酒

2020-01-07 13:47

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

台中連日灰濛濛環團怒吼 中市府：面對問題不逃避

2020-01-07 11:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top