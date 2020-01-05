劉櫂豪提釋迦銷陸補助運費 張志明：饒了釋迦農吧

台東釋迦年產值50億元，粗估與釋迦產業相關的農民、工人、行口、運輸等選票逾萬張，民進黨立委候選人劉櫂豪今天發布利多，指農委會核定釋迦行銷大陸市場，每公斤補助運費3元。對手國民黨張志明批劉櫂豪選前撒幣，心中只有選票沒農民，並請民進黨政府及劉櫂豪饒了台東釋迦農。

劉櫂豪表示，去年 12月10日他邀請農委會副主委陳添壽及國際處長洪忠修在台東地區農會舉辦「台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介」記者會，他向農委會爭取釋迦行銷中國大陸市場，應比照新興市場模式，予以運費補助。農委會在去年12月31日核定「108/109年期釋迦拓展及行銷補助計畫」，新增中國大陸市場，期能幫助農民收益。

劉櫂豪說，為讓農民有更穩定的收入，政府積極協助業者開拓新南向及新興市場，107年他爭取農委會補助台東地區農會行銷釋迦到日本及北美，108年12月更召開釋迦拓銷媒合會，就是希望能幫農民開拓多元國際市場。

張志明表示，樂見釋迦農能因此獲利，但民進黨不斷衝撞兩岸關係，製造對立，他要民進黨及劉櫂豪饒了台東的釋迦農友，目前最擔心的是台東釋迦被貼上「台獨水果」，大家都知道一旦大陸民族主義高漲，他們是會抵制的所有跟他們立場相反的商品，連藝人也一樣。今天ECFA兩岸經濟合作架構協議不解決、兩岸關係不和諧，以後我們的水果無法賣到大陸，有運費補助又有何用？