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洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

影／縮時帶你看 林右昌和小朋友完成4公尺半巨幅春聯

2020-01-04 16:45聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

為迎接新年到來，基隆文化局今天在文化中心舉辦新春揮毫活動，市長林右昌及在地書法家與學生代表一起開筆迎新春，並與許多中小學生一起完成巨幅對聯，長450公分、寬93公分，象徵揮毫活動薪火相傳，祈願新的一年大家齊心合作，讓市政推展更為順利。小朋友說「第一次寫這麼大的春聯，好特多」。

這場別開生面的新春揮毫活動，由基隆市文化局主辦、青田書學會協辦，更邀請基隆在地傑出團體「基隆交響管樂團」為活動揭開序幕，西洋樂器在濃濃東方農暦新年味的場合中，一點都不違和，走入人群的開場方式，更讓現場氣氛沸騰起來。

今年新春揮毫活動請來基隆在地書法家與學生代表，與市長林右昌、議長蔡旺璉、立委蔡適應與文化局長陳靜萍等人共同開筆迎新春，30多位中小學生用各類吉祥話拼湊出「鼠歲豐碩庚子新年」一對巨幅對聯，十分特別。

林右昌說，文化局每年的新春揮毫活動，都會邀請許多市民朋友一起參與，今年更是別出心裁地邀請許多大小朋友一起合作，用許多吉祥話拼湊成巨幅對聯，象徵大家的齊心合作，希望在來年大家都能夠團結在一起、齊步向前走，讓市政推展更為順利。

現場也安排文房四寶，讓大小朋友當場獻藝，不僅讓民眾更加體驗傳統年節氣氛，更讓大家發揮創意，書寫出屬於自己特色的春聯。同時現場亦備有新年吉祥印與小版畫，供民眾設計獨一無二的紅包袋，增添年節喜氣。

在這場活動中，文化局邀請張明萊、馬水城、吳麗琴等多位書法老師以精湛筆力寫下對新年的祝福與期許，免費致贈春聯給參加朋友們，因此吸引許多市民朋友踴躍參加這場迎春饗宴，體驗揮毫春聯的文化氛圍，除了可以囊收書法家的揮毫風采，亦可以親身參與書寫漢字之美，一同迎接庚子鼠年。（影片由市府提供）

基隆市文化局今天在文化中心舉辦新春揮毫活動。圖／基隆市文化局提供
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基隆市文化局今天在文化中心舉辦新春揮毫活動。圖／基隆市文化局提供
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文化局基隆

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