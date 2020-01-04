幸福巴士到基隆牙醫師幫洗牙 長輩：刷牙幾十年都刷錯

1919愛走動—幸福巴士滿載著愛心與關懷昨開扺基隆站，到暖暖區碇內浸信會服務獨居和弱勢家庭的長者，免費提供全新禦寒衣褲、鞋襪、髮型設計師義剪、現場還有牙醫師提供洗牙和口腔諮詢服務。有阿公長年不曾看過牙醫，口腔狀況不良，牙齒所剩不多，現場經過牙醫師說明和洗牙，及護理師的潔牙指導，才說「刷牙了幾十年，原來都刷錯了，難怪牙齒掉光光。」

幸福巴士到暖暖區碇內浸信會服務獨居和弱勢家庭的長者。圖／基隆市牙醫師公會提供 分享 facebook

基督教救助協會自2016年推出「1919愛走動-幸福巴士送暖到你家」公益活動，免費提供禦寒衣物、口腔保健、服裝髮型設計、及春節伴手禮服務，給予急難和弱勢家庭長者從頭到腳的温暖祝福。今年幸福巴士去年12月21日自台北凱達格蘭大道出發，以15天跨年環台旅程，動員服務志工500人次，走遍全台29個據點，服務812位經濟弱勢家庭的朋友。

今年在台北醫學大學牙醫學系校友總會黃明裕會長的協助下，號召全台各地的校友會共襄盛舉，出動37位牙醫校友全台接力服務。基隆市牙醫師公會也與北醫校友會基隆分會合作，出動多位牙醫師和牙助，在現場提供長者免費全口洗牙和口腔衛教諮詢服務。除了長者外，因為現場有弱勢家庭孩童課後輔導，牙醫師公會還特別為小朋友安排一場口腔衛教課程。

黃明裕醫師表示：一般長者常因為口腔不易清潔乾淨，導致牙齒狀況不良。如果又因為某些因素無法前往牙醫院所診治，會讓口腔健康狀況更差，進而影響全身健康。