幸福巴士到基隆牙醫師幫洗牙 長輩：刷牙幾十年都刷錯
1919愛走動—幸福巴士滿載著愛心與關懷昨開扺基隆站，到暖暖區碇內浸信會服務獨居和弱勢家庭的長者，免費提供全新禦寒衣褲、鞋襪、髮型設計師義剪、現場還有牙醫師提供洗牙和口腔諮詢服務。有阿公長年不曾看過牙醫，口腔狀況不良，牙齒所剩不多，現場經過牙醫師說明和洗牙，及護理師的潔牙指導，才說「刷牙了幾十年，原來都刷錯了，難怪牙齒掉光光。」
基督教救助協會自2016年推出「1919愛走動-幸福巴士送暖到你家」公益活動，免費提供禦寒衣物、口腔保健、服裝髮型設計、及春節伴手禮服務，給予急難和弱勢家庭長者從頭到腳的温暖祝福。今年幸福巴士去年12月21日自台北凱達格蘭大道出發，以15天跨年環台旅程，動員服務志工500人次，走遍全台29個據點，服務812位經濟弱勢家庭的朋友。
今年在台北醫學大學牙醫學系校友總會黃明裕會長的協助下，號召全台各地的校友會共襄盛舉，出動37位牙醫校友全台接力服務。基隆市牙醫師公會也與北醫校友會基隆分會合作，出動多位牙醫師和牙助，在現場提供長者免費全口洗牙和口腔衛教諮詢服務。除了長者外，因為現場有弱勢家庭孩童課後輔導，牙醫師公會還特別為小朋友安排一場口腔衛教課程。
黃明裕醫師表示：一般長者常因為口腔不易清潔乾淨，導致牙齒狀況不良。如果又因為某些因素無法前往牙醫院所診治，會讓口腔健康狀況更差，進而影響全身健康。
基隆市牙醫師公會副理事長也是北醫基隆校友分會會長林建宏醫師說，主辦單位訓練志工如何與長者互動、如何在服務的過程中保有長者的尊嚴與自主選擇權，伸出自己的手，將會握住更多雙手，成為給人幸福的源頭。
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