「基隆港出現鋼彈」 基隆首張藝術借閱證只限新生兒

基隆市政府去年開始，文化局與民政處合作，在民眾為新生兒辦理出生登記時，即可領取閱讀禮袋，其中有一張借閱證，希望養成幼兒閱讀的習慣，也鼓勵爸爸媽媽勤於借書。今年新生兒借書證特別以新銳藝術家許志偉的作品「港都的漫遊」作為卡面，有如鋼彈機器人飛躍在基隆港上空，魔幻寫實好「藝術」。

「借書證也能是藝術品」文化局長陳靜萍說，文化局在臉書粉專上公布新年度新生兒圖書借閱證，獲得熱烈迴響，民眾看到都說，「好像鋼彈機器人」，好魔幻的感覺，許多民眾詢問如何取得。

文化局長陳靜萍指出，今年的新生兒借閱證選自104年的典藏作品「港都的漫遊」，作者許志偉畢業於文化大學美術系、台南造型藝術研究所，平時酷愛收集機器人模型的他，擅長以古典油畫技法表現當代電玩機器人，並以此作為繪畫創作主題。

她說，為進一步加強推廣藝文素養，今年的新生兒借閱證，特別以新銳藝術家許志偉的作品「港都的漫遊」作為卡面，期許小寶貝們成為自己世界中的救世主。

借書證上的圖案，是扮演救世主角色的機器人被置於現實與異次元交疊的基隆港場景中，讓人感受到魔幻寫實式的衝擊，也充滿著對城市發展的未來警世預言。