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新春大紅包 花蓮代理教師改採學歷敘薪

2020-01-02 17:26聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣代理教師比率超過2成，為提升代理教師福利，縣府宣布送出開春大紅包，今年起，代理教師依學歷敘薪，兼任行政職務核給全學年聘期，碩士以上學歷每人薪水平均年增約10萬元，兼任行政職的代理教師可多領約2個月，所需經費逾1400萬元。

花蓮縣包括體育高中及國中小老師2648人，其中597人為代理教師，比率偏高。全教總去年公布各縣市代理教師聘期狀況，評比各縣市是否善待代理教師，花蓮因聘期僅10個月多一點，被評為5個不合格縣市之一。

去年5月縣議會定期會期間，議員楊華美、張美慧為代理教師發聲，楊華美盼延長聘期，張美慧建議依學歷敘薪。

縣府教育處長李裕仁說，縣長徐榛蔚重視代理教師權益，指示規畫「代理教師依學歷敘薪」以及「代理教師兼任行政職務者核予全學年聘期」兩項教育政策，今年元月1日起正式上路。

教育處學管科代理科長曾若玫說，縣內碩士以上學歷代理教師51人，依學歷敘薪的經費548萬多元，預估51人受惠，每人每年可增加超過10萬元薪資。

代理教師兼行政有87人，核給全年聘期後，比以往多領暑假7月2日至8月26日，約2個月的薪水，總經費約需866萬元。

李裕仁強調，提升代理教師福利希望穩定學校師資、維護學生受教權。去年甄選優良教師時已將代理教師納入，縣長徐榛蔚也指示，要連續5年開出正式教師職缺，鼓勵優秀的代理教師來考，縣府長遠規畫是逐步降低代理教師比例。

縣府表示，還會推動教師教學支持體系，讓老師獲得専業且支援完備的後盾來強化教學。

花蓮代理教師比率逾兩成，為提升代理教師福利，縣府今年起將依學歷敘薪，兼行政職也核...
花蓮代理教師比率逾兩成，為提升代理教師福利，縣府今年起將依學歷敘薪，兼行政職也核給全年聘期。圖／縣府教育處提供
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代理教師徐榛蔚薪水

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