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國旅秋冬遊補助延到1月底 基隆加碼送扭蛋雨衣

2020-01-02 16:52聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

交通部觀光局推出的「擴大國旅秋冬遊」活動，延長到今年1月底，全市可提供住宿額度有4萬間，目前已使用補助房間2萬6082間，還有1萬3000多房間數補助額度，歡迎民眾來一趟基隆旅行，市府加碼送「扭蛋雨衣」」給入住優惠旅宿的自由行旅客。

擴大國旅秋冬遊活動，自由行旅客只要入住參加優惠活動的旅宿業者，每房補助1000元，經濟部加碼每房200元夜市抵用券。基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆市共28家旅宿業者加入秋冬遊專案，全市可申請額度有4萬間，旅客申請踴躍，目前已使用補助房間2萬6082間，業務單位加速辦理核銷作業，陸續完成撥款，已通過核撥近2000萬元，核銷率超過80%。

因應秋冬旅遊補助延長到今年1月底，跨越元旦和春節，基隆市將積極加碼推出推薦行程和好康，市府加碼提供精美的「扭蛋雨衣」要贈送給入住優惠旅宿的自由行旅客之外。更推出「台灣好行T99濱海奇基線」、以及3條主題式經典路線，包括新春期間最適合的「祈福美食之旅」、大小朋友都喜歡的「親子同樂之旅」以及青年朋友最愛的「文青之旅」等，有最完整的基隆味玩法。

遊客可參考「基隆港畔散步地圖」，可至「基隆旅遊網」下載詳細資訊，以基隆港畔為主題，地圖內容包含市區必遊景點、周邊順遊景點，還有吃貨必備的美食名單全部一網打盡，讓民眾可以用最貼近在地的方式，步行旅遊基隆，輕鬆走進基隆的生活；另外，還有旅館公會推出的各項兌換精美入住禮，經濟實惠之外，有蘊含很多精心組合的創意，民眾可以挑選適合自己的優惠方案，放鬆心情來基隆旅遊。

基隆市長林右昌邀請民眾來基隆旅遊，目前仍有1萬3000多房間數補助額度，民眾可把握機會，在春節時到基隆出遊與消費。

秋冬補助延長到1月底，基隆核銷已8成再加碼送扭蛋雨衣。圖／基隆市政府提供
秋冬補助延長到1月底，基隆核銷已8成再加碼送扭蛋雨衣。圖／基隆市政府提供
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基隆港自由行國旅補助

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