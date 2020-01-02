水公司一區處長交接 蔡適應爭取4年18億改善高地供水

自來水公司第一區管理處新舊任處長今天交接，基隆市政府感謝立委蔡適應爭取4年18億元改善基隆、新北高地社區供水。蔡適應說，無自來水地區和老舊高地社區供水改善計畫，是他4年前參選立法委員的政見，也是基隆市20年多年一直無法解決的問題，如今終於解決。

今天上午台灣自來水公司辦理第一區管理處新卸任處長交接典禮，由自來水公司董事長魏明谷主持，由李慶興接任董書炎升任第一區管理處處長。

日前立法委員蔡適應邀請自來水公司副總經理李嘉榮，前來服務處說明老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，由行政院長蘇貞昌拍板、核定，未來4年編列18億來幫助基隆和新北的老舊高地社區。。

自來水公司董事長魏明谷表示，基隆、新北過去一直存在高地社區的供水問題，立法委員蔡適應從上任至今，一直不斷的與自來水溝通無自來水地區和高地供水的全面接管問題，無自來水地區透過前瞻基礎建設計畫，我們逐步來改善供水；另外，老舊高地社區的問題，日前行政院拍板將分4個年度執行、全台總經費高達30億，全台灣總共有68個社區需要改善，也期許新接任的李慶興處長，可以努力來幫基隆改善供水問題。

立委蔡適應表示，無自來水地區和老舊高地社區供水改善計畫，是他四年前參選立法委員的政見，也是基隆市二十年多年一直無法解決的問題，在經過三年多的溝通，召開超過50場的協調會後，總算實踐了對選民的承諾，這個政策是一個重要的里程碑，現有的老舊高地社區加壓管路，只要社區的所有權人達成共識後，就能向自來水公司申請代管、維護加壓管路，全部的工程費用由政府負擔8成、民眾負擔2成，民眾負擔的費用則可以攤提到水費單裡收取，最高可攤提到20年。