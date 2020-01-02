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4千萬元改造人孔蓋 基隆實踐路變平了

2020-01-02 14:38聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區實踐路因常有重車來來往往，路面平整度不佳，市府向營建署爭取「提升道路品質計畫」4千萬元補助改善，近日已完工，成為基隆市第六條示範道路。工程整理路面下管線，人孔蓋從原先195個降埋只剩2個，鄰近人行道與路樹植栽一併整理，全長1.55公里的實踐路，道路整體品質變更好。

林右昌表示，他希望這項案例與經驗提供其他地區參考，市府推動相關建設，地方配合就能在短時間用最高品質完工，提供更好生活環境，也獻給百福地區新年禮物。他說，接下來力拚工東街拓寬農曆年前完工、百福兒童遊戲場整修於今年能動工。

林右昌說，七堵區實踐路因重車行經頻繁，路面不佳，在去年六月中開工，利用不到半年時間就完工，工程耗資四千萬，整理路面下管線，人孔蓋從原先195個降埋只剩2個，鄰近人行道與路樹植栽一併整理，全長1.55公里的實踐路，道路整體品質變更好。

工務處表示，經當地民眾反映道路品質不佳、通行環境不易、纜線雜亂等現象，故市府特別爭取經費進行改善，改善後也將原有寬度不足150公分人行道，拓寬為250公分以上，且將周邊尚未下地台電電桿、纜線等一併進行改善。

工務處指出，道路鋪面改善完後，實踐路道路平坦度指標IRI（國際糙度指標），也從原有5.77m/Km，降為2.70 m/Km，遠優於一般施工後之驗收規範3.5 m/Km。義一路、實踐路改善完成後，今年將再持續完成調和街示範道路，並進行麥金路動土施工，逐步改善基隆市通行、通學、通勤環境。

基隆實踐路重車多道路不平，4千萬元改善192人孔蓋剩2個。圖／基隆市政府提供
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基隆實踐路重車多道路不平，4千萬元改善192人孔蓋剩2個。圖／基隆市政府提供
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基隆實踐路重車多道路不平，4千萬元改善192人孔蓋剩2個。圖／基隆市政府提供
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基隆林右昌

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