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勞動調解委員授證 協助調解勞資糾紛

2020-01-02 14:27聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

勞動事件法今年元旦起施行，基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。基隆地院院長李麗玲說，勞資爭議案件具特殊性，民事訴訟法無法因應，勞動事件法施行後，希望透過調解管道，讓糾紛和平落幕。

基隆地院表示，已遴聘40名勞動調解委員，其中事業組17人，勞動組23人，供未來個案需要時挑選出席。法院也設置6個勞動調解專股，由6名受過勞動事件相關法規專業訓練的法官，負責處理勞動事件。

李麗玲說，勞資間出現爭議，勞工相對弱勢，且爭執結束後還可能繼續維持勞動關係。雇主發展事業，勞工問題也會羈絆著他，工作無法順利推展。民事訴訟法無法因應這樣的特殊性，司法院於是制定勞動事件法，希望能透過調解管道，能更迅速、妥適、有效、專業及自主性的和解，讓勞資糾紛和平落幕。

勞動事件法調解委員會是由1名法官、1名事業組委員、1名勞動組委員組成。基隆地院新設的勞動調解室，擺設一張橢圓形大桌，法官位置不再高高在上，事業組、勞委組調解委員坐在兩旁，協助調解勞資爭議。

基隆地院考量轄區有基隆港，船舶、貨運較多，易發生碼頭工人對工時認知，或聯結車駕駛有無逾時工作爭執，故優先考量對倉儲運輸物流業、聯結車駕駛勞資關係或勞資事務具專門學識、經驗背景及熟稔勞動相關法令、具有處理勞資爭議經驗的人出任調解委員。

基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮，圖為出席委員參觀勞動調解室。記者邱瑞杰...
基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮，圖為出席委員參觀勞動調解室。記者邱瑞杰／攝影
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基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者邱瑞杰／攝影
基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者邱瑞杰／攝影
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基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者邱瑞杰／攝影
基隆地方法院今天舉辦勞動調解委員授證典禮。記者邱瑞杰／攝影
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基隆港勞動事件法民事訴訟

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