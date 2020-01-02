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宜蘭金棗大翻身 皮肉皆甜「黃水晶」每斤賣到250

2020-01-02 07:31聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

金棗（金柑）是宜蘭特有農作物，最近正值產季，農糧署東區分署近年來輔導農民提升栽培技術及品質改良，一般的鮮食金棗可以賣到50到80元，皮肉皆甜的「黃水晶」每斤甚至賣到250元，比起以前1、20元價格，不可同日而語，成為宜蘭另一項高經濟農作物。

宜蘭知名高經濟農作例如三星鄉的青蔥、壯圍鄉哈密瓜等，市場上很受歡迎，也為農民帶進不少收益；另一項產自礁溪鄉及員山鄉的金棗，占全台九成以上產量，由於金棗口感酸，以前大多加工做為蜜餞，價格停留在每斤1、20元左右，縣府還曾經訂定保證收購價格。

金棗是少見可以連皮一起吃的柑橘類水果，果皮帶有植化素，富含維生素C及A，農糧署東區分署及縣政府都大力推廣鮮食，因鮮食牽涉到口感及農藥殘留問題，為讓消費者吃得安心，指導農民採取有機栽培或宜蘭嚴選，建立生產履歷，提升栽種技術與水準，甜度也跟著提高。

以最近被評選為金棗王的淇珍御果友善農場而言，栽種改良後的「黃水晶」金棗皮肉皆甜，每斤可以賣到250元，無毒友善栽種的金棗也可以賣到100元左右，躍升為高經濟農產，就連路邊賣的金棗每斤也有50元到80元，而且宜蘭金棗已在主婦聯盟、全聯及棉花田等通路上架販售，方便消費者購買。

宜蘭金棗大翻身，生鮮金棗在市場上漸漸受歡迎，尤其皮肉皆甜的「黃水晶」每斤可以賣到...
宜蘭金棗大翻身，生鮮金棗在市場上漸漸受歡迎，尤其皮肉皆甜的「黃水晶」每斤可以賣到250元，成為高經濟作物。圖／吳楊欽提供
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宜蘭金棗大翻身，生鮮金棗在市場上漸漸受歡迎，尤其皮肉皆甜的「黃水晶」每斤可以賣到...
宜蘭金棗大翻身，生鮮金棗在市場上漸漸受歡迎，尤其皮肉皆甜的「黃水晶」每斤可以賣到250元，成為高經濟作物。圖／吳楊欽提供
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