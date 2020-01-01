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台東美學館接手花蓮文創園區 廣納意見重整文化之地

2020-01-01 19:32聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮文創園區因廠商不堪虧損倒閉，文化部上月終止園區ROT營運團隊契約，宣示啟動轉型，並將由國立台東生活美學館負責營運。文化部次長彭俊亨指出，2月會有園區規畫專案辦公室進駐，將以民間意見為基礎，作為轉型的第一步。

台東生活美學館主辦「花蓮藝文櫥窗」系列活動今天登場，邀請冉而山劇場演出，不但為活動祈福，也展現花蓮原住民特有生命力文化。

文化部次長彭俊亨表示，過去文創園區經營管理方式是以整區經營管理，或許有不足的地方；2月會有園區規畫專案辦公室進駐，希望匯集大家對於文創園區的想像，將以民間的意見為基礎，作為推動轉型的第一步。辦公室是溝通互動平台，文化部的政策才更有效能和回應性，也會關注協助在地藝文發展，同樣在周邊有好的文化經濟活動，也可在文創園區實踐。

彭俊亨說，台東生活美學館長李吉崇很用心，把花東原創生活節擴大，作為花蓮文創園區轉型的第一步；李館長進駐後登高一呼，不管是藝文界朋友或是公部門齊聚一堂，表達大家對文創園區未來的期待。李館長說壓力很大，希望不要有壓力，應轉化為助力，大家一起開發潛力，保持毅力、凝聚向心力，才能展現生命力，彼此共勉勵。

李吉崇說，文創園區歷史可追溯到1913年的酒廠，前人的努力把園區保持的很好，這都是文化資產，這次藝文櫥窗活動，可以說是宣示文創園區要進入下一個階段。這次挑戰很大，機會也很大，藝文櫥窗活動呈現花東的多元樣貌，有展覽、表演、地方創生、論壇、影展等，希望大家把園區視為生活場域的一部份，願意走進來一同參與。

針對是否會套用台東美學館的經驗活化園區，李吉崇表示，每個地方的條件其實不太一樣，園區條件非常好的原因，是因為有很棒的歷史文化軌跡，更好的是有很多關心園區的藝文界朋友，希望規畫專案辦公室這個平台能讓關心藝文的朋友參與討論，才能共創共好。

台東生活美學館主辦「花蓮藝文櫥窗」系列活動，即日起至3月31日於花蓮文化創意產業園區熱鬧登場。期間周末規畫草地音樂、電影播放、文化體驗、生活講座、戶外的主題市集，以及延續園區辦理多年的活動品牌市集「釀市集」。

台東生活美學館主辦「花蓮藝文櫥窗」系列活動今天登場，冉而山劇場演員們邀請文化部次...
台東生活美學館主辦「花蓮藝文櫥窗」系列活動今天登場，冉而山劇場演員們邀請文化部次長彭俊亨（右三）、台東美學館長李吉崇（右四）、前當代藝術館長潘小雪（右二）跳舞，感受原民文化。記者王思慧／攝影
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文化部今宣布，花蓮文創園區將由國立台東生活美學館負責營運，2月會有園區規畫專案辦...
文化部今宣布，花蓮文創園區將由國立台東生活美學館負責營運，2月會有園區規畫專案辦公室進駐，將以民間意見為基礎，作為轉型的第一步。記者王思慧／攝影
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文創台東文化部

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