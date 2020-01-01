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真要變回三浦春馬 林右昌新年豪語4個月再減10公斤

2020-01-01 16:20聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市長林右昌「還我三浦春馬計畫」，3個月成功減重10公斤後，今年新希望他再發豪語，要在4個月內再減10公斤，因為前幾天他看到一段影片，蔡阿嘎看了10個人的照片，竟猜不出其中1個人是他，他新年許下新目標，要再減10公斤，4個月後去上蔡阿嘎的節目。

基隆市長林右昌的新年新希望，他說，祝福國運、基隆市運昌隆，在新的一年所有建設依期程，陸續順利完工，推動市政發展，希望有更多的建設陸續完成，並向中央爭取更多的經費建設基隆，讓基隆真正蛻變進步、光榮的城市。

林右昌祝願市民都事事順心、鼠年行大運，還說，前幾天他看到一段影片，蔡阿嘎看了10個人的照片，竟猜不出其中1個人是他，他新年許下新目標，要再減10公斤，4個月後去上蔡阿嘎的節目。

4個多月前，基隆市長林右昌30年前舊照被妹妹「查理宛豬」翻出來貼網，被形容帥氣和身材有如日星「三浦春馬」，引發政治人物舊照風，也掀起一波政治人物減肥話題，林右昌發下豪語，要在3個月內甩肉10公斤，展開「還我三浦春馬減重計畫」，3個月過去後，林右昌真的甩掉10公斤，現在看到美食當前他變得很克制，也不喝以前常愛喝的可樂了。

林右昌說，就健康嘛，3個月減了10公斤，身體變輕鬆，精神更好，他主要就是靠控飲食及在家運動。他靠運動，飲食有控制瘦下來，不會餓到，也達到自己設定的目標，讓自己更健康。

基隆市長林右昌新年發豪語，要在4個月再減10公斤。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌新年發豪語，要在4個月再減10公斤。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌新年發豪語，要在4個月再減10公斤。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌新年發豪語，要在4個月再減10公斤。記者游明煌／攝影
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林右昌基隆

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