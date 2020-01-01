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影/基隆搖滾跨年嗨翻 煙火璀燦照亮基隆港夜空

2020-01-01 09:50聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

2019基隆跨年晚會昨晚在西二倉庫旁廣場熱鬧登場，除了許多在地優秀樂團在舞台上一展長才，還有獲得金曲獎及金音獎肯定的眾多樂團一同參與盛會，市長林右昌帶領民眾一起合唱搖滾版「水手」，以熱力音浪撼動整座基隆港，在船笛聲中迎接2020年第一刻的到來，煙火璀燦照亮基隆港夜空。

晚會首先由DJ E-Turn歡樂電音趴熱力開場，緊接著最強樂團陣容演出－在地樂團鏽鉚釘、經典英式搖滾拾叁樂團、J-rock 新浪潮樂團TOBE樂團、台語重金屬樂團血肉果汁機、台灣情緒搖滾名團隨性、低科技俗氣搖滾美秀集團、金曲獎清新樂團旺福，以及壓軸超級大團四分衛接棒熱唱，所有演出樂團都帶來一首與基隆相關或海洋意象的歌曲，緊扣基隆的城市特色。在主持人郭彥均的帶動下，現場歡樂氣氛越夜越高漲。

今年基隆跨年主題曲是鄭智化的水手，這是一首慷慨激昂，大器而正向的勵志歌曲，歌詞中「他說風雨中這點痛算什麼，擦乾淚不要怕至少我們還有夢。他說風雨中這點痛算什麼，擦乾淚不要問為什麼。」充分呼應了基隆不斷求新求變，努力打造出的城市特色。林市長與全體演出人員陪同現場觀眾一起合唱由四分衛改編的搖滾版本，在激昂的歌聲中，伴隨絢爛的煙火與熱鬧的傳鳴，共同迎接2020。

林右昌祝願國家永遠平安富強、所有人民生活幸福，也期許基隆市在來年完成更多的建設，真正蛻變成為進步且偉大的城市；他還當場允諾將在夏天再舉辦一場更盛大的獨立樂團盛會，希望讓更多樂迷們在基隆的夏夜晚風中享受音樂。

基隆市政府自2014年起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，成功打造了基隆跨年樂團浪潮的特色，凸顯基隆充滿希望與活力、求新求變的城市向心力，除了在地居民的聚集外，更吸引喜歡獨立樂團的樂迷們一同共襄盛舉。

基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。記者游明煌／攝影
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基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。記者游明煌／攝影
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基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。記者游明煌／攝影
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基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。記者游明煌／攝影
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基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。記者游明煌／攝影
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基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。圖／基隆市政府提供
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基隆搖滾跨年嗨翻，煙火璀燦照亮基隆港夜空。記者游明煌／攝影
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基隆港樂團跨年晚會

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