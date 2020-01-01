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花蓮F-16戰機衝場震撼 上千民眾迎曙光

2020-01-01 09:41聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮舉辦2020年元旦戰機迎曙光健走活動，首度將F-16戰機衝場移師太平洋公園，吸引上千名民眾不畏寒冷迎接新年，空軍第5聯隊出動5架F-16戰機組成大雁隊形，在6時36分飛越海岸線。來自新北市劉姓夫婦開心地說，為了看空軍飛行表演5時就來海邊等待，有5架戰機很震撼也很開心。

空軍第5聯隊政戰主任林德旺表示，今天清晨4時許空、地勤官兵就在機堡內執行戰機起飛前工作，仔細檢查戰機設備，確認安全無虞，5架F-16戰機才從機堡到跑道中待命，起飛前的最後確認後，戰機依序起飛升空，呈大雁隊形，先從南方往北飛行，再第二次由北往南飛，並依序飛越上空，向民眾致意。

花蓮縣府在戰鬥機衝場後，舉行升旗典禮，並請來體適能教練，邀請大家健走前先暖身；在鳴槍聲中，上千民眾開始健走，還有摸彩活動。張姓民眾說，昨晚在花蓮參加跨年演唱會，清晨5點就起床看戰機表演，從南到北飛了2次都看得很清楚，值回票價。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年戰機改到太平洋公園，感謝第九河川局對於海岸的防治，除了更加安全、美觀，環境也更加永續；很多的工作都要在今年開始進行或規畫啟動，在這裡要感謝花蓮所有的家人們，以及來自各地的旅人們，花蓮是大家的家，有這麼好的山水、星空，也有大海，邀請大家共同來欣賞，新年新希望就從現在開始啟航。

花蓮縣前縣長、立委候選人傅崐萁也出席，他說，花蓮有燦爛幸福美好的新年，祝福大家一切美好、健康順利。

花蓮縣長徐榛蔚（中）開心手比愛心，祝褔大家新年快樂。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）開心手比愛心，祝褔大家新年快樂。記者王思慧／攝影
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花蓮舉辦2020年元旦戰機迎曙光健走活動，首度將F-16戰機衝場移師太平洋公園，...
花蓮舉辦2020年元旦戰機迎曙光健走活動，首度將F-16戰機衝場移師太平洋公園，吸引上千名民眾不畏寒冷迎接新年。記者王思慧／攝影
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F-16戰機衝場表演完後，依序飛越上空向民眾致意。記者王思慧／攝影
F-16戰機衝場表演完後，依序飛越上空向民眾致意。記者王思慧／攝影
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花蓮舉辦2020年元旦戰機迎曙光健走活動，首度將F-16戰機衝場移師太平洋公園。...
花蓮舉辦2020年元旦戰機迎曙光健走活動，首度將F-16戰機衝場移師太平洋公園。記者王思慧／攝影
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立委候選人傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚今天一同出席元旦活動。記者王思慧／攝影
立委候選人傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚今天一同出席元旦活動。記者王思慧／攝影
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戰機F-16空軍

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