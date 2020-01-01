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台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03聯合報 記者尤聰光／即時報導

迎接2020年第一道曙光，因天候不佳，台東迎曙光熱門景點三仙台及太麻里都沒有看到曙光，就連日出也沒看到，民眾雖感到失望，不過，期望今年的第一天有好的開始，相約明年再見。台東氣象站表示，台東地區冬季看到曙光的機率小，真的是要碰運氣。

氣象站表示，東部地區每年冬季會受東北季風影響，海面上空雲層較不穩定，尤其是太陽準備升起的清晨5點至7點變化最大，自2000年千喜年以來，出現曙光的次數僅有2次，因此，天氣變化瞬息萬變，很難說得準一定看得到曙光，想要看曙光夏季是最好的時節。

台東成功三仙台及南迴太麻里，從昨晚就舉辦跨年迎曙光活動，由於今年元旦非周末假日，沒有連假，加上天氣預報曙光機率不大，相對也影響人潮，像三仙台今年約3000人，太麻里也降到2000人左右。

清晨6點35分本島第一道曙光會出現在三仙台，民眾倒數時刻一到卻因雲層太厚，不見太陽公公露臉，晚一分鐘的南迴太麻里，也受雲層影響，依舊看不到陽光。民眾沒迎接到2020年第一道曙光，臉上雖難掩失望，但大家還是充分希望，對新的一年開始給自己祝福。

「沒看到曙光很可惜！」來自台南的吳姓遊客說，昨天晚上和朋友開車一路來台東太麻里海邊，跨了年但沒有看到曙光，明年再來碰運氣了。另遊客陳毓臻說：「今年第3次沒見到曙光，下次還會再來，相信總有一次一定會看到」。

不過，雖然看不到今年第一道曙光，但太麻里元旦升旗典禮和健康操活動民眾響應熱烈，為新的一年帶來健康活力。

台東成功三仙台迎曙光活動「摃龜」看不到曙光。圖/讀者提供
台東成功三仙台迎曙光活動「摃龜」看不到曙光。圖/讀者提供
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台東太麻里因雲層太厚，6點36分不見曙光出現。記者尤聰光/攝影
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台東太麻里雖迎不到曙光，但元旦升旗典禮民眾響應熱烈。記者尤聰光/攝影
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台東三仙台

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