影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

台電協和發電廠一號、二號機今晚8點解聯封爐，步入歷史，正式除役，市長林右昌、立委蔡適應到場見證。林右昌說，其實地方政府和台電可以協力、一起合作，共創雙贏，甚至三贏，不一定要採取對立的方式和態度，基隆和台電協和發電廠就是一個成功的範例。

林右昌表示，協和發電廠的機組是燃燒重油，過去汙染也是最嚴重的，但過去基隆市政府和台電有很多合作和協力，把汙染降低了。今天晚上是2019年最後一個晚上，見證一號、二號機解聯封爐，步入歷史，其實地方政府和台電可以協力、一起合作，共創雙贏，甚至三贏，不一定要採取對立的方式和態度，基隆和台電協和發電廠就是一個成功的範例。

林右昌指出，今晚來見證協和發電廠一號、二號機解聯封爐是歷史的時刻，協和為台灣的經濟做出了很大的貢獻，如今功成身退，雖然是一個句點，但也是新的起點。未來天然氣的機組會承擔起重責大任，未來會有更新的標準、更好的效率。

立委蔡適應說，民國66年協和發電廠的興建，為基隆及大台北地區提供用電，但因為燃燒重油的關係，也有造成環境汙染的困擾，感謝台電投入防汙設備的改善，解決汙染的問題。

台電副總經理陳建益表示，協和電廠供電的40多年，見證了國家經濟起飛的發展，過去有光輝的一頁，未來將會有嶄新的面貌，今天只是一個逗點，不是句點。未來改為天然氣後將會是浴火重生，並以景點的方式打造，配合基隆市政的發展，將來一定是讓人感到驚豔地方。

今晚到協和電廠見證解聯封爐過程，還有環保局局長賴煥紘、議員莊敬聖議員、張秉鈞、陳信雄代理區長、張中信里長等，陳建益帶領協和發電廠各級主管，共同見證一、二號機組除役前之解聯封爐停止發電作業程序。

「我從第一天開廠就來了，今天是封爐最後一天我也參與了」一名員工說，協和電廠從開廠到一號、二號機解聯封爐，他都有幸參與，真的很榮幸。