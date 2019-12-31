台東跨年發送千支螢光棒 4個整點分送想拿動作要快

相關新聞
影／托育資源中心宜蘭站再升級 首推臨托服務讓媽喘息2019-12-31 19:55
台東跨年熱情民眾提早3小時 傍晚5點多就到會場守候2019-12-31 19:13
張善政陪傅崐萁掃街 黃啟嘉有葉毓蘭力挺2019-12-31 16:23
2.9億蓋抽水站秒抽25噸水 保5千人安全不讓1021重演2019-12-31 16:20
基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景2019-12-31 14:05
2020年為路人點一盞燈！宜蘭路燈認養也摸彩鼓勵2019-12-31 13:44
影／基隆歡唱列車改款 長輩「特斯拉」有65吋大螢幕2019-12-31 12:33
國慶布條設計成後背包 2020年元旦零時起限量給2019-12-31 12:28
東北角沿岸迎接元旦曙光 秘境大公開2019-12-31 09:25
國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書2019-12-31 01:01
因應蘇花改通車 國5蘇澳服務區提前啟用2019-12-31 00:00
大本公園在民間社團認養後 草地平整吸引民眾打壘球2019-12-30 23:26
宜監女子外役分監啟用 1人1床2019-12-30 23:09
復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步2019-12-30 21:55
台東春節返鄉返工專車 1月3日晚間7點開放網路訂票2019-12-30 20:34
國5蘇澳服務區啟用 「大船入港」酷炫造型成打卡熱點2019-12-30 19:50
影／警不辭辛勞協調戶政機關 完成民眾68年來心願2019-12-30 18:17
大本運動公園民間社團認養 草地平整吸引球友打球2019-12-30 16:24
暢遊宜花 宜蘭縣轄市區公車羅東-花蓮享最低票價2019-12-30 16:04
新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車2019-12-29 13:07
熱門文章
新竹女泰國自由行染麻疹 可感染期接觸338人2019-12-31 16:52
國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書2019-12-31 01:01
台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的2019-12-30 23:31
台中熱鬧跨年迎曙光 300架無人機打造600秒燈光秀2019-12-31 08:56
999秒煙火+400無人機「雙饗宴」 義大跨年要你好看2019-12-31 08:13
夜市大亨又出招 草鞋墩夜市打造全台最大「愛情鎖」2019-12-31 12:05
新竹市2020元旦升旗典禮活動 交通管制看這裡2019-12-31 10:10
北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表看北台灣升旗地點2019-12-31 00:09
對手當選無效 台中市議員王立任：重新出發滿心期待2019-12-31 10:53
維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海2019-12-31 19:55
基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景2019-12-31 14:05
社工元旦起加薪新制 雙北墊款先付2019-12-30 23:40
台中跨年晚會 擠進8成觀眾2019-12-31 20:20
暌違10年 台南新營辦元旦升旗2019-12-30 23:32
台水汰換管線經費增到20億 侯友宜：選舉完我會下鄉盯2019-12-31 12:14
即時短評／民進黨各縣市大撒幣 為何黃敏惠卻落淚？2019-12-31 19:30
跨年好去處！高雄駁二打造藝術光景 點亮浪漫夜色2019-12-31 09:32
台南跨年晚會全攻略 今晚來舊城區玩通宵2019-12-31 15:20
屏東「Ｋ歌之夜」跨年晚會 封路停車卡司資訊看這邊2019-12-31 16:41
南投梅花開5成了 賞景別動手2019-12-30 23:20
國3、台66線交流道延伸工程 開工2019-12-30 23:36
復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步2019-12-30 21:55
離譜！ 北農、畜產、漁產公司合約今到期 市場處昨才提續約2019-12-30 23:13
中捷綠線延彰化 地方仍有異見2019-12-30 23:34
台南市跨年倒數晚會今登場 南警加強安檢交管2019-12-31 09:32
探索新竹動物園周邊前世今生 假日免費導覽4場次2019-12-31 10:18
瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地2019-12-31 20:20
帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南2019-12-31 19:41
盼建美濃品牌 陳家夥房推再生2019-12-30 23:28
金門跨年晚會 創新煙火與藝人要給你好看2019-12-31 14:04
愛奇藝跨年轉播國旗「被消失」？北市府痛斥：抹紅2019-12-31 16:16
因應蘇花改通車 國5蘇澳服務區提前啟用2019-12-31 00:00
注意了！西濱快速路彰化段區間測速3月2日開張2019-12-31 14:44
元旦升旗桃竹苗拚場 還可抽大獎2019-12-30 23:26
北市大溝溪萬年麻開花 久久見一次無敵超高花莖2019-12-31 13:04
中火廢2證等多項新制 元旦生效2019-12-30 23:42
海大觀音分校 最快明年動工2019-12-30 23:38
張善政陪傅崐萁掃街 黃啟嘉有葉毓蘭力挺2019-12-31 16:23
2019全台最後夕陽在台南 能不能看到氣象局這麼說2019-12-31 11:33
萬美玲公布資料證明穩定領先 鄭寶清：已黃金交叉2019-12-31 16:56
留言