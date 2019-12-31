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台東跨年發送千支螢光棒 4個整點分送想拿動作要快

2019-12-31 21:07聯合報 記者羅紹平／台東縣即時報導

台東今天跨年晚會在台東市海濱公園國際地標前舉辦，縣府文化處準備了1千支大型螢光棒，分8點、9點、10點及11點共4個時段發送參加民眾，晚上8點第一批發送，現場民眾索取踴躍，現場大排長龍，想獲得螢光棒的民眾，今晚9點、10點及11點還有3次機會，千萬別錯過了。

台東縣今晚的跨年晚會晚上8點才熱場，場內已吸引數千人。記者羅紹平／攝影
台東縣今晚的跨年晚會晚上8點才熱場，場內已吸引數千人。記者羅紹平／攝影
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台東縣今晚的跨年晚會主辦單位發送1千支螢光棒，一位小朋友在父親陪同下排隊，幸運拿...
台東縣今晚的跨年晚會主辦單位發送1千支螢光棒，一位小朋友在父親陪同下排隊，幸運拿到後開心比「YA」。記者羅紹平／攝影
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台東縣今晚的跨年晚會主辦單位發送1千支螢光棒，民眾大排長龍。記者羅紹平／攝影
台東縣今晚的跨年晚會主辦單位發送1千支螢光棒，民眾大排長龍。記者羅紹平／攝影
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台東跨年晚會

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