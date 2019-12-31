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影／托育資源中心宜蘭站再升級 首推臨托服務讓媽喘息

2019-12-31 19:55聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭由公家輔導設立的親子館免費開放玩玩具，非常受歡迎，經常要排隊。縣府社會處委外經營的托育資源中心宜蘭站（親子館）設施翻新升級，數百種玩具不但好玩也提供出借，還有全縣唯一「臨托」服務，將來行動資源車進駐後，車開到偏鄉也會有行動親子館。

宜蘭縣托育資源中心有宜蘭站、蘇澳站與羅東站，蘭馨婦幼中心今年接受縣府委託在宜蘭市社會福利大樓經營管理宜蘭站，最近設施全面翻新升級6.0，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，這是宜蘭縣第一家育兒資源館結合溪北居家托育服務中心，今天舉辦記者會說明介紹服務設施。

縣府社會處兒少及婦女福利科長李麗秋表示，跟一般親子館不同，這裡特別溫馨，不但提供教玩具借閱，也把居家托育服務中心放進來，未來會規劃做臨托服務，另也給了行動資源車（行動親子館），將來能前進偏鄉，把服務的觸角伸得更廣。

宜蘭縣托育資源中心宜蘭站（親子館）的900多個玩具，適用年齡涵蓋出生1個月至4歲幼兒使用（從小寶寶音樂鈴、觸覺、建構、角色扮演至體能玩具溜滑梯等），舉凡昂貴、名牌、主流卡通玩具通通有，爸媽可以帶著孩子到這裡玩，同時也開放教玩具出借，只要辦理借閱證即可免費借閱，蘭馨婦幼執行長黃淑鈴笑說，「我們就是你家的玩具櫃」。

很多新手爸媽為了照顧小寶貝，搞得沒日沒夜，壓力大爆發，這裡提供唯一的「臨托服務」，讓全職媽媽能有喘息空間，親子館有專業保母幫忙照顧小孩，收托年齡層為6個月至未滿6歲兒童，需求者只要在3天前預約，每次最少托育3小時、費用600元，助你育兒一臂之力。

另有實體操作情境模擬與考證娃娃操作，不但教導爸媽遇到緊急情況，例如寶寶噎到時如何急救，也歡迎考照保母、線上保母前來使用；陸續開辦親子或共學團體，辦理借閱證者免費參加，引導家長如何與寶貝玩樂，達到共同玩樂、學習。

宜蘭縣托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，...
宜蘭縣托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，未來會提供臨時托育服務，安排專業保母照顧孩子，讓全職媽媽得以喘息一下。記者戴永華／攝影
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宜蘭縣托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，...
宜蘭縣托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，未來會提供臨時托育服務，安排專業保母照顧孩子，讓全職媽媽得以喘息一下。記者戴永華／攝影
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托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，是宜蘭縣第一家育兒資源館結合溪北居家托育服務...
托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，是宜蘭縣第一家育兒資源館結合溪北居家托育服務中心，未來會提供臨時托育服務，讓全職媽媽得以喘息一下。記者戴永華／攝影
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宜蘭縣托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，...
宜蘭縣托育資源中心宜蘭站設施全面翻新升級，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，未來會提供臨時托育服務，安排專業保母照顧孩子讓全職媽媽得以喘息一下。記者戴永華／攝影
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