影／托育資源中心宜蘭站再升級 首推臨托服務讓媽喘息

宜蘭由公家輔導設立的親子館免費開放玩玩具，非常受歡迎，經常要排隊。縣府社會處委外經營的托育資源中心宜蘭站（親子館）設施翻新升級，數百種玩具不但好玩也提供出借，還有全縣唯一「臨托」服務，將來行動資源車進駐後，車開到偏鄉也會有行動親子館。

宜蘭縣托育資源中心有宜蘭站、蘇澳站與羅東站，蘭馨婦幼中心今年接受縣府委託在宜蘭市社會福利大樓經營管理宜蘭站，最近設施全面翻新升級6.0，館內提供多達900多個玩具，應有盡有，這是宜蘭縣第一家育兒資源館結合溪北居家托育服務中心，今天舉辦記者會說明介紹服務設施。

縣府社會處兒少及婦女福利科長李麗秋表示，跟一般親子館不同，這裡特別溫馨，不但提供教玩具借閱，也把居家托育服務中心放進來，未來會規劃做臨托服務，另也給了行動資源車（行動親子館），將來能前進偏鄉，把服務的觸角伸得更廣。

宜蘭縣托育資源中心宜蘭站（親子館）的900多個玩具，適用年齡涵蓋出生1個月至4歲幼兒使用（從小寶寶音樂鈴、觸覺、建構、角色扮演至體能玩具溜滑梯等），舉凡昂貴、名牌、主流卡通玩具通通有，爸媽可以帶著孩子到這裡玩，同時也開放教玩具出借，只要辦理借閱證即可免費借閱，蘭馨婦幼執行長黃淑鈴笑說，「我們就是你家的玩具櫃」。

很多新手爸媽為了照顧小寶貝，搞得沒日沒夜，壓力大爆發，這裡提供唯一的「臨托服務」，讓全職媽媽能有喘息空間，親子館有專業保母幫忙照顧小孩，收托年齡層為6個月至未滿6歲兒童，需求者只要在3天前預約，每次最少托育3小時、費用600元，助你育兒一臂之力。