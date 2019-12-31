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張善政陪傅崐萁掃街 黃啟嘉有葉毓蘭力挺

2019-12-31 16:23聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮立委選情泛藍激戰，無黨籍的傅崐萁今天有國民黨副總統候選人張善政陪同掃街；對手國民黨提名的黃啟嘉，獲黨不分區提名第二位的葉毓蘭力挺，葉呼籲團結支持黨提名人，千萬不要挺錯，挺成山寨版。民進黨蕭美琴今天赴立院參與反滲透法表決。

張善政日前已公開表態票投傅崐萁，今天再陪傅車隊掃街拜票，約下午2時從吉安鄉慶天宮出發，沿著吉安、花蓮市區掃街拜票。張善政和傅崐萁同乘一車，沿路揮手拜票。張今天中午搭火車到花蓮，出站時被媒體問到花蓮國民黨的支持者對他公開挺傅很失望，張僅回「下架民進黨最重要」。

黃啟嘉則有黨不分區提名人葉毓蘭、李惠蘭等人力挺，也陪同掃街拜票。

對於黨籍副總統候選人挺非黨籍提名人，葉毓蘭說，張善政是無黨籍，過去從政的歷史很短，曾擔任花蓮0206震災善款管理及監督委員會主任委員，與當時擔任花蓮縣長的傅崐萁共事過，對張的私人包袱，給他合理空間，但國民黨全黨支持黃啟嘉，無庸置疑。

李惠蘭也強調，黨中央都會與不分區立委提名人，明確指示在花蓮黨唯一支持的就是黃啟嘉。黃啟嘉表示，花蓮立委候選人有6位，只有他是國民黨籍，國民黨也只提名他一人，對於無黨籍的行為，他尊重，但呼籲藍軍唯一支持國民黨提名的黃啟嘉，團結在青天白日下，他必然贏得最後勝選 。

民進黨立委蕭美琴原本安排青年議員輔選，但臨時取消，她本人則因民進黨立院黨團甲級動員，北上參與反滲透法表決，不過晚間會趕回花蓮與支持者一同跨年。

民進黨立委蕭美琴（右）昨在市區路口拜票，今天北上立院參與反滲透法立法表決。圖／蕭...
民進黨立委蕭美琴（右）昨在市區路口拜票，今天北上立院參與反滲透法立法表決。圖／蕭美琴競選總部提供
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國民黨不分區立委提名人葉毓蘭（中）與李惠蘭（右），今天到花蓮力挺黨提名的黃啟嘉。...
國民黨不分區立委提名人葉毓蘭（中）與李惠蘭（右），今天到花蓮力挺黨提名的黃啟嘉。記者王燕華／攝影
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國民黨副總統候選人張善政，今到花蓮陪無黨籍立委候選人傅崐萁車隊掃街拜票。圖／民眾...
國民黨副總統候選人張善政，今到花蓮陪無黨籍立委候選人傅崐萁車隊掃街拜票。圖／民眾提供
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國民黨黃啟嘉傅崐萁2020選舉2020選舉花蓮縣立委

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