基隆地標3煙囪將拆 林右昌：台電未來改低短煙囪融地景

全台唯一使用重油發電的協和電廠，1號、2號機組運轉已超過40年，今晚除役封爐，市長林右昌將到電廠見證，3、4號機組台電預定在2024除役。林右昌今天說，這是基隆幾十年來很大的一件事，未來台電會採低矮的煙囪的設計，且融入地方地形，大家可以期待的，應該會是最環保、最融入地形、最漂亮的電廠，煙囪不會再像以前高大，這是目前台電設定的目標。

林右昌說，協和發電廠1、2號機今晚正式停爐，這是歷史的一刻，代表1、2號機正式步入歷路，後續新的天氣氣電廠建設計畫，台電依相關期程正在進行當中，包括環評、都市計畫變更及填海造陸規畫設計等，2019年最後一天晚上停爐，這是基隆幾十年來很大的一件事。

林右昌表示，因為過去多年以來是空氣汙染來源，上任後要求環保局採取非常多的措施，包括要求使用含硫量低的燃料，加強相關監測，以及除汙的設備，所以，這幾年來基隆的空氣品質是西岸最好的，空氣品質不佳的天數也逐年下降。

林右昌表示，今天1、2號機今晚正式停爐後，會讓基隆市未來整個汙染源可以大幅降低，並且獲得穩定的控制，台電這幾年非常配合基隆市政府，把整個發電量大幅調降，所以汙染排放大幅減少，這是市政府和台電一起努力的成果，未來往前面來加油。

協和發電廠的3根煙囪，40多年來矗立在外東山海邊，看到煙囪就代表「基隆到了」，幾乎已經成為基隆的地標和代名詞。林右昌說，並不會特別懷念這3根煙囪，代表著是前一個世代的產物，基隆人並不是那麼喜歡的建設，但現在要走入歷史是值得肯定。

林右昌說，未來台電會採低矮的煙囪的設計，且融入地方地形，大家可以期待的，應該會是最環保、最融入地形、最漂亮的電廠，煙囪不會再像以前高大，這是目前台電設定的目標。