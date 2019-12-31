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影／基隆歡唱列車改款 長輩「特斯拉」有65吋大螢幕

2019-12-31 12:33聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆「金齡歡唱列車」新車啟用儀式今天上午在基隆市政府中庭停車場舉行，車體仿特斯拉鷹翼門全面展開，內裝配備也全面升級，架設有65吋超大螢幕、LED跑馬燈等，花費約200萬元。明年元旦起到各區提供長者歡唱及宣傳老人福利服務。

基隆市長林右昌說，感謝衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助，如今結合市政府配合款，讓老人文康休閒巡迴服務專車得汰舊換新。林右昌表示，設備非常好，音響也很不錯，唱起來更好聽，可以說是基隆長輩的特斯拉。每個月可安排40場次，明年元旦起到7區巡迴服務。今天啟用典禮很多長輩到場，一起和市長高歌，唱得不亦樂乎，相當歡樂。

林右昌說，金齡歡唱列車明年元旦上路，請市民好朋友、長輩可隨時關注社會處網頁及臉書公告服務資訊，前往歡唱、閱讀、交朋友。另也別忘了給最熱心服務的駕駛小周加油肯定，市府持續為長者服務盡心盡力，打造基隆成為一個高齡友善的宜居城市。

目前基隆市老人人口共計6萬672人，占全市人口16.45%，每年成長率約為5.5%，平均每6個市民就有1個是老人，已進入所謂的「高齡社會」。為了協助長者向前健康預防及延緩老化，市府推行的行動式老人休閒巡迴計畫迄今已逾14年。

社會處長吳挺鋒說，原來的舊車已服務逾14年，車內設備老舊。本次購置的全新小貨車架設有65吋超大螢幕、LED跑馬燈、活動海報架等，提供長者歡唱及宣傳老人福利服務，其合法公開播放的歌曲也較舊車收錄曲目更豐富。車上並設有冷熱飲水機、血壓機、額溫槍及行動WIFI提供長者使用，以達到更安全、更便利及日常健康促進等服務功能。

據統計，每年平均服務人次近1萬5000人次參與，停放地點由社會處現場評估或經社區里鄰申請，以不影響社區安寧為原則安排。如役政公園、原住民文化會館及過港里民會堂旁等，以促進長者社會參與。

基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
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基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
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基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
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基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
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基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
基隆長輩「特斯拉」 歡唱列車，65吋大螢幕改款上路。記者游明煌／攝影
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基隆林右昌列車

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