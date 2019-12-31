親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

駁5點「蘇啟誠自我檢討」 前駐日代表：我們的良心哪去了？

比山東艦更強？共軍003型航母戰力起飛 就看這招

東北角沿岸迎接元旦曙光 秘境大公開

2019-12-31 09:25聯合報 記者戴永華／即時報導

日出東方，台灣東北角擁有許多鮮為人知、隱藏版的迎曙光景點，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推薦「情人版」壯圍沙丘旅遊服務區自行車道及蘭陽溪口，「姜太公版」的萊萊海蝕平台，「親子版」的南方澳觀景台，「銀髮族版」的草嶺古道埡口至桃源段，「攝影版」鼻頭角至龍洞步道等地，可說是大自然量身打造的賞光好景點。

東北角資深導覽志工劉厚漢說，位於蘭陽溪畔「壯圍濱海自行車道」，蘭陽八景之一的龜山朝日景觀就在眼前，溪畔水鳥保護區是賞鳥人士最愛，沿途遊客少，情侶騎單車賞景，不受外人打擾最隱密。

「草嶺古道」為清代淡蘭古道路段之一，每年芒花季總吸引人潮上山朝聖，許多老山友及銀髮族們熟門熟路摸黑上山等日出聖地！擁有壯闊地質景觀的「鼻頭角步道」賞日出景點，不論是發現神祕洞穴，親近海水亦或是站在居高臨下欣賞海天一線的無敵美景，看那曙光突破海平面升起的瞬間，是一大享受。

以黑色怪岩出名的「萊萊地質海蝕平台」，海蝕溝、鉛筆構造及火山岩脈景觀豐富，又稱魔鬼的洗衣板，不但可遠眺龜山島，也是喜歡海釣者熱愛地區，為許多攝影者拍晨昏景觀的地點！

往南到蘇花公路108公里處的「南方澳觀景臺」，海拔140公尺高度俯瞰漁港景觀，迎曙光「親子版」來這裡一起看日出，絕對永生難忘。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，在沿海「福隆」、「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客服務區裝置11萬顆燈泡，打造浪漫台2線「愛妳愛你」光環境，從元旦一路亮到西洋情人節。

「情人版」的蘭陽溪口迎曙光，也可賞鳥。圖/東北角暨宜蘭國家風景區管理處提供.林明...
「情人版」的蘭陽溪口迎曙光，也可賞鳥。圖/東北角暨宜蘭國家風景區管理處提供.林明仁攝影
分享
「親子版」南方澳漁港的曙光，璀璨亮眼。圖/東北角暨宜蘭國家風景區管理處提供
「親子版」南方澳漁港的曙光，璀璨亮眼。圖/東北角暨宜蘭國家風景區管理處提供
分享
宜蘭壯圍沿海有龜山島伴隨著日出的美景。圖/東北角暨宜蘭國家風景區管理處提供
宜蘭壯圍沿海有龜山島伴隨著日出的美景。圖/東北角暨宜蘭國家風景區管理處提供
分享

迎曙光國家風景區蘭陽溪

延伸閱讀

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設...

元旦迎曙光 空軍三型主力戰機花蓮、新竹、屏東...

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場...

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書

2019-12-31 01:01

因應蘇花改通車 國5蘇澳服務區提前啟用

2019-12-31 00:00

大本公園在民間社團認養後 草地平整吸引民眾打壘球

2019-12-30 23:26

宜監女子外役分監啟用 1人1床

2019-12-30 23:09

復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步

2019-12-30 21:55

台東春節返鄉返工專車 1月3日晚間7點開放網路訂票

2019-12-30 20:34

國5蘇澳服務區啟用 「大船入港」酷炫造型成打卡熱點

2019-12-30 19:50

影／警不辭辛勞協調戶政機關 完成民眾68年來心願

2019-12-30 18:17

大本運動公園民間社團認養 草地平整吸引球友打球

2019-12-30 16:24

暢遊宜花 宜蘭縣轄市區公車羅東-花蓮享最低票價

2019-12-30 16:04

40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

2019-12-30 15:36

助海科館外包失業人力轉介 林右昌：務必讓大家過好年

2019-12-30 15:32

46名外包員遭裁 海科館：僅1人未完成媒合

2019-12-30 14:05

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

捷運綠線延伸彰化 東區大竹三站規劃在鹿港延伸線

2019-12-30 19:16

李四川稱高雄路不平1個月6000人傷亡 綠營：假的

2019-12-30 19:54

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

2020桃園跨年晚會強碰五月天跨年 交通管制看這裡！

2019-12-30 18:57

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

「割喉戰」變歌喉戰！高嘉瑜五音不全卻釣出更大咖

2019-12-30 19:42

國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書

2019-12-31 01:01

報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

2019-12-30 15:47

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

大村雙心池塘要變成工業區 居民組自救會反對

2019-12-30 19:04

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58

屏東2選區／周佳琪赴東隆宮立誓 蘇震清嗆叫妳父親踹共

2019-12-30 16:44

預測立委候選人市場價格 李永萍74元遠勝過賴品妤

2019-12-30 21:18

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

大學生參與選務首度統計 苗栗縣有65人

2019-12-30 18:58

政治考量？中捷綠線延伸彰化 交部：盡速審查折衷方案

2019-12-30 21:33

免驚！跑操場不再擔心猝死 台大為學生心臟遠距把關

2019-12-30 19:20

守護合歡山暗空公園 關燈觀星公約入夜戶外熄燈

2019-12-30 18:20

國5蘇澳服務區啟用 「大船入港」酷炫造型成打卡熱點

2019-12-30 19:50

北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表看北台灣升旗地點

2019-12-31 00:09

屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

2019-12-30 16:51

40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

2019-12-30 15:36

又一處可運動地方 新北利用高灘地興建4面網球場

2019-12-30 15:47

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

台東春節返鄉返工專車 1月3日晚間7點開放網路訂票

2019-12-30 20:34

台南西市場古蹟修復 民眾：怪怪的

2019-12-30 23:31

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

元旦迎曙光 空軍三型主力戰機花蓮、新竹、屏東衝場

2019-12-30 12:08

復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步

2019-12-30 21:55

選情膠著 林昶佐每天找綠營人士車隊掃街

2019-12-30 20:08

國3、台66線交流道延伸工程 開工

2019-12-30 23:36

暢遊宜花 宜蘭縣轄市區公車羅東-花蓮享最低票價

2019-12-30 16:04

新北市有線電視109年收視費用 維持上限500元

2019-12-30 16:56

999秒煙火+400無人機「雙饗宴」 義大跨年要你好看

2019-12-31 08:13

馬英九陪童小芸到和緯市場拜票 支持者爭相合影

2019-12-30 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top