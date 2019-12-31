東北角沿岸迎接元旦曙光 秘境大公開

日出東方，台灣東北角擁有許多鮮為人知、隱藏版的迎曙光景點，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推薦「情人版」壯圍沙丘旅遊服務區自行車道及蘭陽溪口，「姜太公版」的萊萊海蝕平台，「親子版」的南方澳觀景台，「銀髮族版」的草嶺古道埡口至桃源段，「攝影版」鼻頭角至龍洞步道等地，可說是大自然量身打造的賞光好景點。

東北角資深導覽志工劉厚漢說，位於蘭陽溪畔「壯圍濱海自行車道」，蘭陽八景之一的龜山朝日景觀就在眼前，溪畔水鳥保護區是賞鳥人士最愛，沿途遊客少，情侶騎單車賞景，不受外人打擾最隱密。

「草嶺古道」為清代淡蘭古道路段之一，每年芒花季總吸引人潮上山朝聖，許多老山友及銀髮族們熟門熟路摸黑上山等日出聖地！擁有壯闊地質景觀的「鼻頭角步道」賞日出景點，不論是發現神祕洞穴，親近海水亦或是站在居高臨下欣賞海天一線的無敵美景，看那曙光突破海平面升起的瞬間，是一大享受。

以黑色怪岩出名的「萊萊地質海蝕平台」，海蝕溝、鉛筆構造及火山岩脈景觀豐富，又稱魔鬼的洗衣板，不但可遠眺龜山島，也是喜歡海釣者熱愛地區，為許多攝影者拍晨昏景觀的地點！

往南到蘇花公路108公里處的「南方澳觀景臺」，海拔140公尺高度俯瞰漁港景觀，迎曙光「親子版」來這裡一起看日出，絕對永生難忘。