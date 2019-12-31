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國5蘇澳服務區開幕 號稱五星級漂書站竟陳列色情漫畫書

2019-12-31 01:01聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5蘇澳服務區開幕啟用第一天，服務區引以為傲的特色設施「五星級漂書站」，竟被發現陳列許多兒童不宜的18禁漫畫書。一名小女孩晚上跟著家人到服務區，翻書看到怪圖案問這是什麼？媽媽當下傻眼，把此事貼在臉書社群，網友直呼太誇張。

蘇澳服務區30日由交通部長林佳龍主持開幕啟用儀式，全家便利商店取得經營權。全家表示，服務區「漂書站」的書是各界自由捐書放置，接獲反映後，已經連夜撤掉不合適的漫畫書。

位於國5終點站的「蘇澳服務區」由交通部花了9億元興建，「大船入港」特殊建築造型吸引不少人拍照，被納入服務區引以為傲的五大特色設施之一，另外還有海浪燈光秀餐廳、多元友善暨六星級親子廁所、五星級漂書站暨親子用餐區、頭等艙駕駛人休息室等特色。

白天歡喜慶開幕，到了晚上有位媽媽帶著讀幼稚園的女兒踩點逛逛，女兒翻到色情漫畫書，問她這是什麼？媽媽當下很傻眼。

晚間把這件事貼在「宜蘭知識+」臉書社群，表示「今日蘇澳服務區正式啟用，晚上帶著幼稚園女兒踩點逛逛，服務區有一區很貼心放著兒童桌椅，也有圖書牆讓小孩使用，但女兒挑選書本後，跑來問我這是什麼、書裡在說什麼，我真的很傻眼，兒童區圖書牆居然有滿滿18禁的漫畫書」。

網友紛紛在底下留言，不只一本，滿滿「太誇張了」，還有人說這裡因為是親子區，禁書「應該是大人要看」、「提神用的啦」。

這位媽媽向服務台反映後，工作人員派人把禁書抽掉。有人建議既然這裡是公共服務區，年齡層不同，不適合擺這些色情漫畫書，全家也允諾以後會審慎篩選。

國5蘇澳服務區開幕啟用第一天，服務區引以為傲的特色設施「五星級漂書站」，竟被發現...
國5蘇澳服務區開幕啟用第一天，服務區引以為傲的特色設施「五星級漂書站」，竟被發現陳列許多兒童不宜的18禁漫畫書。圖／截自宜蘭知識+
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國5蘇澳服務區開幕啟用第一天，服務區引以為傲的特色設施「五星級漂書站」，竟被發現...
國5蘇澳服務區開幕啟用第一天，服務區引以為傲的特色設施「五星級漂書站」，竟被發現陳列兒童不宜的18禁漫畫書。記者戴永華／攝影
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