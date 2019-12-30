復駛太平山森林鐵路有望 可行性評估跨出第一步

針對太平山森林整條鐵路復駛可能性，立委陳歐珀今天邀請交通部長林佳龍、縣政府等相關單位到竹林車站辦理會勘，由羅東林管處簡報太平山森林鐵路復駛的可能性。目前森鐵平地線復駛進入可行性規畫，可望讓太平山森林鐵路成為繼阿里山森林鐵路後，成為北部最重要森林鐵路觀光中心。

林佳龍表示，有關太平山森林鐵路的復駛，交通部完全支持，也會積極協助相關單位；尤其陳歐珀委員極力爭取森林鐵路復駛，多次請交通部幫忙，因為太平山森林鐵路有極高的觀光價值，更是重要的林業文化資產，他會要求鐵道局積極協助辦理森林鐵路可行性評估事宜。

目前平地線的復駛計畫，已由交通部補助縣政府進行整體規劃及可行性評估；山地線部分屬農委會羅東林管處權責，可行性評估費用需1000萬元，縣府秘書長林茂盛盼交通部從鐵道基金支應，以利接著展開山地線規劃評估。

陳歐珀表示，自己以前也是林務單位出身，非常了解太平山森林鐵路是台灣重要的林業文化資產，同時具有高度的觀光價值，根據過去會勘紀錄，他期盼交通部鐵道局能提供專業意見，讓森林鐵路能夠早日復駛，有關平地線與山地線部分，只要能夠銜接上可以分段先施作，方能早日開闢完成，讓這條太平山森林鐵路再現昔日風華。