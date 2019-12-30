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國5蘇澳服務區啟用 「大船入港」酷炫造型成打卡熱點

2019-12-30 19:50聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道五號蘇澳服務區今天啟用，該服務區位於國道五號的終點、蘇花改的起點，服務區外觀仿照豪華郵輪造型，象徵「大船入港」滿載漁獲，內部裝潢融合蘭陽平原文化地景，成了拍照打卡熱門景點。

國五蘇澳服務區花9億元興建，原本是過年後才會完工，趕著提早一個半月在今天啟用，以因應下個月6日蘇花改通車前對外服務，提供遊客休息用餐空間；全家便利商店看好蘇花改通車後的商機進駐經營該服務區，搶下東台灣唯一的國道服務區。

服務區總面積20.5公頃，建築物一萬平方公尺，內部五大特色設備包括海浪燈光秀餐廳、大船入港建築造型、多元友善暨六星級親子廁所、五星級漂書站暨親子用餐區、頭等艙駕駛人休息室。

服務區外型採大船人港的造型，整體建築物貌似滿載漁獲的船隻回港，內部裝潢融合蘭陽平原的稻浪、溼地棲息的水鳥、宜蘭外海的鯨魚、年產居冠的鯖魚等在地特色地景元素。

「全家」進駐後首次導入宜花東多家特色名產專櫃，例如一提到宜蘭就會聯想到的知名伴手禮諾貝爾奶凍，這也是此品牌首次進駐服務區；另外在宜蘭傳藝園區回購率高的文創伴手禮登義漢方，讓中藥材也可以很文青風，深受年輕族群喜愛。

歡慶服務區開幕，即日起到有年1月29日，民眾於服務區休憩打卡上傳，即可向服務櫃台換取蠻牛，限量3000瓶；另外，即日起在宜蘭縣近70家全家便利商店單筆消費滿150元，可獲得以在地四大特色一蘭陽稻浪、 水鳥、鯨魚、鯖魚所設計而成的禮物提領卡，中杯熱美式一張，限量1500張。

國5蘇澳服務區內部的海浪燈光秀餐廳。記者戴永華／攝影
國5蘇澳服務區內部的海浪燈光秀餐廳。記者戴永華／攝影
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全家進駐服務區，引入宜花東多家特色名產專櫃，例如一提到宜蘭就會聯想到的知名伴手禮...
全家進駐服務區，引入宜花東多家特色名產專櫃，例如一提到宜蘭就會聯想到的知名伴手禮諾貝爾奶凍。記者戴永華／攝影
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國5蘇澳服務區啟用「大船入港」酷炫造型成打卡熱點。記者戴永華／攝影
國5蘇澳服務區啟用「大船入港」酷炫造型成打卡熱點。記者戴永華／攝影
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國5蘇澳服務區啟用「大船入港」酷炫造型成打卡熱點。圖／縣府提供
國5蘇澳服務區啟用「大船入港」酷炫造型成打卡熱點。圖／縣府提供
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