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縣府授權9款專屬熱氣球圖像 讓台東民眾商家免費使用

2019-12-30 18:22聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣政府為了迎接2020年「台灣國際熱氣球嘉年華」10周年，並加深台東熱氣球品牌認知度，並將熱氣球意象是產業結合，將專屬台東縣政府著作權的熱氣球圖像，免費開放授權台東縣民用來開發熱氣球周邊商品，全民一起來行銷台東熱氣球，也帶動台東商機。

台東縣政府交通及觀光發展處今天下午在縣府舉辦「台東縣政府熱氣球圖像授權計畫說明會」，台東縣長饒慶鈴表示，專屬台東縣政府著作權的熱氣球圖像是史上第一次開放授權，歡迎在地業者向縣政府免費申請使用，共9款的熱氣球圖像，應用在各種創意商品的設計上，希望全民一起來行銷臺東熱氣球，讓臺東躍上國際舞台。

今天說明會場上也展示，以台東熱氣球造型設計的馬克杯、心形抱枕、筆記本、風鈴、運動毛巾、鑰匙扣等商品，吸引多位台東縣商家參觀及詢問申請授權的程序。

饒慶鈴表示，廣受遊客喜愛的熱氣球官方周邊商品，每年只在熱氣球嘉年華活動期間在鹿野高台限量販售，她上任後即指示縣府交觀處鼓勵民間發揮創意，製作熱氣球商品供遊客選購，在縣府積極規畫下首先推出熱氣球圖像授權計畫，為明年熱氣球10周年提前暖身。

台東縣政府這次授權的熱氣球圖像共有9款，包台東球、蘭花球、愛心球、彩虹球、南瓜球、綠巨人球、蠟筆球、國貿球及臺東Logo，業者可以將這些圖像運用於國內外展示或商品的製作及銷售。

縣府交觀處表示，即日起立案或登記於台東縣的廠商，只要備妥申請書、合法登記或立案證明文件影本、創意產品授權營利使用執行企劃書及樣品或樣圖，經縣政府圖像授權審查小組審核通過，就可免費使用圖像到明年底，經過授權的商品，要於包裝或明顯處標示圖像授權來源字樣，除授權的9款圖像外，也鼓勵各界自創熱氣球造型或圖樣應用於商品上，讓台東無時無刻都感受到熱氣球意象，相關資訊及文件請至台東觀光旅遊網下載。

台東縣政府即日起立案或登記於台東縣的廠商，或設籍台東的民眾均可申請縣府免費授權，...
台東縣政府即日起立案或登記於台東縣的廠商，或設籍台東的民眾均可申請縣府免費授權，使用台東縣府註的熱氣球圖像開發周邊商品。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府即日起立案或登記於台東縣的廠商，或設籍台東的民眾均可申請縣府免費授權，...
台東縣政府即日起立案或登記於台東縣的廠商，或設籍台東的民眾均可申請縣府免費授權，使用台東縣府註的熱氣球圖像開發周邊商品。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府即日起立案或登記於台東縣的廠商，或設籍台東的民眾均可申請縣府免費授權，使用台東縣府註的熱氣球圖像開發周邊商品。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府即日起立案或登記於台東縣的廠商，或設籍台東的民眾均可申請縣府免費授權，使用台東縣府註的熱氣球圖像開發周邊商品。記者羅紹平／攝影
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熱氣球嘉年華台東

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